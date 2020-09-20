湯怡發動甜蜜攻勢　搶攻Mr.Right

藝人湯怡入得廚房、出得廳堂，藉着中秋佳節，她將親自下廚炮製美食與家人慶團圓。曾於中秋節有過一段Puppy Love的她，當時性格內向又怕醜，最後無疾而終，現她誓要改路向，變成積極進取型，遇到有緣人即主動出擊，追求幸福！

湯怡近期憑無綫劇集《反黑路人甲》演技大獲讚賞，其清純眼鏡造型被網民推舉為娛樂圈「最強眼鏡妹」。單身的她自言性格內向、怕醜，感情上從不敢主動出擊，她說：「我覺得我以前嘅性格同《反黑》入面嘅角色好似，好怕事，要家人保護，又冇接觸過社會。（有冇試過大膽追男仔？）真係冇，我係好被動嗰個，只會暗戀，但近年發現如果你唔主動，就會錯過好多嘢，所以要勇於表達自己，嚟緊遇到啱嘅會主動出擊，幸福係要自己爭取。（有冇心儀對象？）未遇到，好多朋友都有介紹異性畀我識，以前我會落閘，但依家願意識多個朋友。」

超市掃貨換購心頭好

湯怡除了演技了得，廚藝亦十分精湛，她坦言很享受下廚帶來的樂趣：「我好鍾意煮嘢食，特別係大時大節，由頭盤到甜品，由買餸到洗碗都一手包辦，下廚嘅過程係一種享受，好治愈。」她透露平時最愛逛超市，近期推介惠康的中秋粉紅驚喜優惠，對最新推出的「德國孖人牌」保溫杯及刀座系列換購活動心郁郁，她說：「我係半個師奶仔，平時好留意超市優惠，會為咗換購佢哋嘅產品而買多啲嘢。我對廚具特別講究，屋企有好多唔同款式，而且每樣都用得着，如果有我鍾意嘅顏色都會追捧。」

母女檔下廚慶佳節

談及節日，湯怡最鍾意中秋節，今年更會親自下廚，與媽咪一同炮製中西合璧的中秋大餐：「我負責煮西餐，例如大蝦意粉，媽咪就鍾意煮中餐，所以會買定鮑魚禮盒送畀佢。做我哋呢行，就算節日，好多時都要開工，所以放假會更珍惜同家人一齊過，特別係中秋人月兩團圓呢個重要嘅日子，記得細個會同家人去郊外野餐賞月，雖然周圍好多人，但好有氣氛。」

湯怡又透露中學時期有段中秋情緣，她與該男孩十分有緣，但因她性格怕醜，二人只拖過一次手，Puppy Love只維持了三個月，問到是否初戀？ 她說：「我覺得唔算拍拖，但每年中秋都會諗起呢段往事。」

「德國孖人牌」保溫杯及刀座系列 yuu會員至抵換購暖笠笠

香港人對食愈來愈講究，特別在節日會炮製豐盛珍饈，與家人聚首一堂，大事慶祝一番！惠康超級市場特別呈獻中秋優惠，推出世界著名廚具品牌「德國孖人牌」保溫杯及刀座系列換購活動，由9月18日起，yuu會員凡購物滿港幣$138，即可以低至近1折的優惠價換購心儀產品。

湯怡深深被這個迷人粉紅系列吸引，大讚抵買，樣樣都是她的心水之選！她說：「全部都好實用，保溫杯好啱我，因為我唔飲凍飲，同埋媽咪每星期都會煲湯畀我，可以放入保溫杯，開工時隨時帶喺身，幾時都有媽咪靚湯飲。」

美酒佳餚優惠浪接浪

中秋佳節，人月兩團圓，與家人一邊享受佳餚、歎美酒、品嘗月餅及水果，一邊賞月，共度溫馨又甜蜜的時光。為配合這個難能可貴的時刻，惠康優惠一浪接一浪，推出多項應節產品優惠陪你過中秋，還可賺取yuu積分換領更多獎賞。（優惠期：18-24/9/2020）