白羊：社交運極佳，合作及人際關係佳，有助公事進程。公餘聯誼會友，將較能盡興。

金牛：事業運佳，求職、面試、會客等，進展將甚理想，但議價力稍遜，宜保持踏實。

雙子：感情及親子關係或較不穩，旅遊或參與嗜好及宗教等話題，有助加強溝通與了解。

巨蟹：夫妻運稍佳，但辭令及思考力稍遜，就家庭事宜，溝通時宜用心聆聽，多予耐性。

獅子：戀愛運稍佳，較能投入感情生活，然而精神及思考力稍遜，宜多注意溝通等情況。

處女：體能暢旺，工作及正財運佳，進度平穩有序，開單、簽約等將較利好，宜積極。

天秤：桃花運大好，但人氣欠佳，伴侶、家人或較任性，宜多予耐性，多體諒、多包容。

天蠍：情緒甚佳，家庭運回穩，親子及感情關係將較和順，多聚會、多約會，助增情誼。

人馬：親子及感情關係或較不穩，幸辭令及思考力較佳，相處時多予耐性，助改善溝通。

山羊：體能不穩工作壓力較大，但正財運較佳，開單、求職、轉職及謀事等宜積極行事。

水瓶：人氣極佳，人緣及桃花運較旺，惟辭令稍遜，為免誤解，宜多予笑容，多作協調。

雙魚：精神士氣較佳，人緣及桃花運較旺卻帶點偏桃花，已有固定伴侶者，宜多加自律。