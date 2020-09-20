星光熠熠力撐！沈慧林斥資七位數開展覽廰

「港產陀飛輪」萬希泉創辦人沈慧林（William）斥資七位數字，於擴充公司及開展覽廰，花上三個月時間終於完工，日前，展覽廳正式開張，布滿品牌多年來的腕錶。William陸續邀請好友到來參觀，包括：名模琦琦、藝人張達明、方力申、岑杏賢、莊思敏等。

剛奪得香港電影金像獎最佳男配角的張達明，表示外遊時最愛到藝術館參觀，今次看到多款設計獨特的腕錶，令他設計靈感爆發，想到很多不同意念。作為抗癌勇士的他，當得知萬希泉時常會把腕錶的收益撥捐慈善團體，隨即與William傾談合作，他有意設計腕錶，再將收益撥捐癌症服務機構，既可滿足他的設計欲望，又能行善。

而先後與品牌合作兩次的琦琦，對於新裝修亦讚不絕口，她透露現努力籌備第三次合作的款式，問到甚麼主題？她說：「先賣個關子，但一定要超越上一次設計，我最開心就是有人欣賞我的作品，我朋友跟我說，她現在都只戴我設計的腕錶，因為可愛又時尚，令我很高興，更有創作動力。」

William表示雖然受到新冠肺炎影響，經濟面對極大挑戰，但這艱難的時刻，裝備自己，以最佳狀態重上軌道，他說：「我將一個千呎單位收回，成為員工的辦公室，而原有的單位則改裝為展覽廳，陳列出品牌多年來與各名人、品牌、慈善團體等合作推出的逾百款腕錶。」