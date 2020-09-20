【心理測驗】一貼剖析你的戀愛問題

你對手機的哪種狀況最為焦慮，可能反映了你在愛情之中所面臨的問題。（互聯網）

人人機不離手是現今社會的常態，科技發達固然是因素之一，但同時亦反映了人們的生活模式與心態的轉換，「社恐」(社交恐懼)甚至成為了不少年輕人的通病，在手機上妙語連珠的人在現實卻沉默寡言、不善交際就是其中一個常見的問題。事實是對手機狀態的在乎，也能看出人們對愛情的態度呢！

【問題】

手機出現了哪一種狀況會令你最為焦慮？

A.手機的電池只剩下1%

B.沒有信號、沒有網絡

C.信息被已讀不回

D.2G速度，畫面一直處於緩衝中

【結果分析】

A.不擅表達

面對愛情，你不太懂得表達自己，無論是對對方的愛意甚或不滿，你都很少坦白自己的心意，只是默默付出，甚至為了對方改變和壓抑自己。由於可見的愛情實在太過平淡，就算你對對方有十分的愛意，對方也只能感受到八分甚至更少，實在要改變一下。

B.愛胡思亂想

你總是對愛情經常想得太多，如明明渴望對方陪伴在側，口卻表示不需要。你害怕因為表現得太愛對方而被忽視，又害怕自己太過依賴而被對方討厭。這或許是過去的經歷影響了你，讓你裝得不在乎、無所謂來保護自己，一個人反而承受了許多。

C.失去自我

非常重感情的你，只要是你認定的人，都會付出百分百真心和全力去對待，亦因此把重心放在對方身上，很容易被對方牽動情緒，因着為對方而受傷、自卑、滿足和流淚，由於過分深愛而難以忘記、難以拒絕，常常在愛情中失去自我。

D.易被誤解

你的開朗個性，讓你看起來有點花心，其實你對愛情十分執着，絕不將就。不管外界的聲音如何，你對認定的愛也十分專一，你總是非常用心的付出，卻又常被別人浪費，只因你往往會選錯對象。