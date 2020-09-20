晒肌谷起收視！金喜善穿越未來驚悉周元會死

退伍一年半的32歲韓星周元與43歲女星金喜善，合演的SBS韓劇《Alice》以時間旅行者為題材，金喜善一人分飾兩角，除了扮演周元母親，另一角飾演大學物理系教授，並會與周元飾演的刑警合力解開時間旅行者的秘密。

昨日播出第8集，劇情發展至金喜善遭來自未來的連環殺手追殺，周元為了保護她，將她帶到自己兒時與母親居住的舊居，期間卻因房門反鎖，二人被困房內，周元見金喜善覺凍，便脫下上衣給他，剛巧暗戀他的李多寅撞見這幕。之後周元的同事來找他，四人在屋內一起唱K，周元被要求唱歌，又木獨地跳了女團Wonder Girls的Hit歌《Tell Me》舞步，令金喜善與李多寅亦看得目瞪口呆。

其後金喜善被殺手追至天台，周元及時趕至槍傷殺手，但殺手卻與金喜善一起墮樓，金喜善更突然在半空消失，原來她透過「時光卡」穿越至一年後，即2021年10月，當她跑去警署找周元，卻被告知周元於一年前已離世，令她大受衝擊。結尾播出金喜善於2020年10月爆喊攬着重傷的周元。昨晚收視由上集7.4及8.6%回升至7.4%及9.6%，最高一刻收視升至10%，繼續穩佔同時段收視冠軍！