孩記祝壽　Mario爭做大富翁

《孖寶兄弟》Super Mario今年踏入35周年，各式周邊產品輪住祝賀，而孩之寶就畀咗個新任務水喉佬，唔係救公主，而係做大富翁！

這副桌遊「大富翁超級瑪利歐慶典版」以歷代《孖寶兄弟》的造型與世界觀作藍本，例如紙幣變為遊戲中的金幣，棋盤的街道變遊戲中的標誌性場景，起樓用的屋仔，全由奇諾比奧小屋和碧琪城堡取代，而6隻棋子更重新設計成龜殼、星星、蘑菇等模樣，Fans見到必定心心眼！

玩法則跟傳統大富翁大同小異，最大特色是附有一個具聲音效果的「問題方塊」，將以往的機會卡隨而代之，當玩家停在問題方塊格上，便需要按下方塊上的問號來決定機會，例如聽到金幣叮噹聲可從銀行領取一枚金幣，聽到庫巴的笑聲要向銀行支付5枚金幣，如果聽到結束音樂，更要向銀行支付10枚金幣，變化多端令遊戲可玩性大增。

大富翁以外，同時推出仲有《層層疊︰超級瑪利歐版》，玩家可以選擇遊戲中的經典角色如瑪利歐、路易吉及碧姬公主，之後透過旋轉指針，決定角色要爬的層數或需要堆疊的塊數，當角色不斷斷向上移動，爬到搭頂並擊敗庫巴便宣布遊戲結束，最後最高分者勝。遊戲既考定力又考策略，比傳統層層疊更具挑戰性，無論係咪孖寶Fans都搵到樂趣！