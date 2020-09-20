冇戴罩罵戰自稱無辜　宿便Jacky：想逼死我

早前網絡流傳一條疑有人無戴口罩而引發爭執的短片，與曾參與無綫處境劇《愛．回家之開心速遞》、有宿便Jacky之稱的特約演員李健有關，片段指他前晚與朋友於尖沙咀某食肆門外吸煙，疑因戴口罩問題與正等候巴士的眼鏡男發生口角，有人一度推對方出馬路，之後李健也從食肆步出加入戰團，期間多次拍打正在拍片的眼鏡男鏡頭，而李健當時亦沒有戴口罩，網民隨即上李健的社交網聲討對方。

李健今日就事件回覆東網，但他卻有另一個版本，他指：「只想調停，點知一出嚟就畀幾個人用手機影住仲以粗口問候，咁當時可能火遮眼啊！走去遮住佢嘅電話，唔畀佢拍我，喺糾纏底下我仲畀人推咗出去馬路，反而被誤會話我打人，其實我只想勸阻，大家息事寧人 。」他又反指遭人用雨傘攻擊：「那個男人用雨傘攻擊我，我自衞推開其雨傘，當時身邊有位女士仲要行過嚟嘈交。」

李健最後稱依家冇路可行，直言想逼死佢：「依家好多間代言商品公司馬上暫停與我的合約，電視台電影公司也暫停工作。本來今日要拍無綫劇《換命真相》，尋晚通知唔使再拍，今日有一場有對白嘅戲份，因為事件損失代言及其他工作，冇咗40萬收入！」他又指社交網不停地說他不是，好恐怖，只想澄清道出真相。對於工作被停，他坦言生活都成問題。