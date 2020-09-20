【終於恨到】木村拓哉傳做2023年大河劇男主角

47歲日劇天王木村拓哉，入行以來雖然主演過《悠長假期》、《戀愛世紀》等紅遍亞洲的經典日劇，但多年來都未能如願擔正做NHK電視台大河古裝劇的男主角。近日再有傳木村有望為2023年度的NHK大河古裝劇擔大旗，扮演戰國時代著名武將石田三成。

早於2016年，木村已獲尊尼事務所力薦做2018年大河劇《西鄉殿》男主角，但當時木村因SMAP解散風波令其形象插水，最終敗給男星鈴木亮平。事隔4年，木村人氣已回升，主演劇集《BG~身邊警護人~》、《教場》等演技亦受好評。NHK電視台亦對木村另眼相看。雖然近年大河劇的收視大不如前，但能擔演大河劇主角是作為演員的肯定及榮譽。

據知故事會以最受觀眾的日本戰國時代為背景，以司馬遼太郎的名作《關原之戰》為藍本，講述著名武將石田三成。曾與木村合作劇集《GOOD LUCK!》及《BG~身邊警護人~》的編劇井上由美子負責劇本，接力明年吉澤亮主演的《衝上青天》及2022年小栗旬主演的《鐮倉殿的13人》後播出。屆時踏入50歲的木村有望趁機轉型，洗去多年來的偶像式演技。

此外，性感女神田中美奈實亦傳獲邀演出2022年的大河劇《鐮倉殿的13人》，與小栗旬合作。但外界擔心美奈實演技麻麻，加上2年後的她已經35歲，劇集又拍足一年，恐令一直恨結婚生仔的她會拖遲婚期。今早她亮相TBS電視台的直播節目，便否認有關報道。她又表示加盟新公司後獲斟演不同角色，會好好等待演出機會。