美食婷：秋分防涼燥　重養陰

自從向朋友推廣節氣養生的觀念，秋分將至，閨密每日打幾次來問美食婷我點保養，於是向位元堂註冊中醫師朱源興請教一番，費時畀老友問到口啞啞。朱醫師指秋分過後，人體陽氣會從夏季向外宣發轉為向內收斂，陽氣減弱、陰氣增強，氣溫下降而乾燥，容易出現呼吸疾病、皮膚乾燥、秋季腹瀉，過敏性鼻炎及抑鬱煩躁等毛病。

針對秋分的涼和燥，養生的重點就是「防涼燥，重養陰」。秋後漸涼，要注意秋瓜壞肚，西瓜、蜜瓜或菜瓜等都要少吃，以免損傷脾胃的陽氣。多吃清熱去火的蓮藕、滋陰潤燥的銀耳和潤肺止咳的雪梨。另外，蘿蔔、百合、燕麥、山藥、菊花、枸杞、柿、羅漢果等時令食物，都適合秋分食用。要留意秋日宜收不散，應避免大量進食薑、辣椒等辛散食物。

針對不同年齡的人士，在飲食上都要注意。如小朋友消化系統未完善，容易出現秋瀉，適宜食如山藥、蓮子、薏米等對脾有益的食物。成年人要小心防燥邪，除了避免食辣，也可食用菊花、雪梨等滋陰潤肺的食物。至於作為女士的我和閨密們，就可以用熟地、黃精、枸杞等食物來煮藥膳，幫助滋陰補腎。老人家要小心誘發舊疾，如慢性支氣管炎，中風，冠心病，風濕和肺病等，飲食上不宜多進食肥甘厚味、辛辣之品，多食薏米、陳皮、山藥等健脾利濕的食物。