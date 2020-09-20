【英國買樓】認識英國樓房 6大種類

香港人最大夢想，就是買樓成家，當決定去英國移民，也一定很想買個英國房子，安心定居。不過英國樓房種類很多元化，跟香港很不一樣，不如在英國置業前，先來認識英國房子6個大類：

（一）大廈公寓（Flat / Apartments）

在英國城市中，最多的房子類型， 房價也最實惠，如果是新樓房（New Homes）價錢就會比舊樓貴20-30%。英國新樓都會包新裝修，而且九成是開放式廚房，而且包送雪櫃、洗衣機、焗爐等設備，只須買簡單家具即可入住。不過買大廈公寓，一般只有租賃業權（Leasehold），故須要定期交地租（Ground Rent），亦須要交物業管理費，不過英國物業管理水準不差，新樓的清潔與保安水平都可讓人安心。

（二）房屋（House）

英國房屋可分為獨立式房屋（Detached House）和半獨式房屋（Semi-Detached House）兩大類。獨立式房屋（或別墅），有2至3層，它整楝跟鄰戶是完全分開，通常有前後獨立花園，花園面積可大至100平方米，部分甚至有溫室或池塘，另外還有私人車庫及獨立室外儲物屋。而半獨式房屋（或別墅），跟獨立式房屋的唯一分別，就是房子的一邊會跟鄰戶相連，故又名雙拼房屋（或別墅），私隱度稍遜獨立式。House多位處市郊，故深得愛靜、愛園藝的英國人喜歡，不過房價也相對較貴

（三）單層房屋（Bungalow）

跟House一樣，同樣分獨立和半獨立（雙拼）兩種，但Bungalow一般只有一層，由於不須上下樓梯，出入較方便，故往往是老年居客的首選。Bungalow多位處環境優美地方，故價格頗高，但租金回報率也是最高。

（四）排屋（Townhouse）/ 小排屋（Terraced House）

排屋有大有小，但都是房子跟房子密集相連，一排接一排。大排屋一般有兩三層，由5至10楝房子相連，每楝有獨立花園和車位（或車房），有睡房2至4個，另有客廳、廚房。而小排屋就更密集，每排有10座房子以上，而前花園都很小，後面亦只有後院（Yard），它們大都築建於維多利亞時代，但結構堅固，多為政府房舍。

（五）政府福利房（Council House）

香港有公屋及居屋，英國也有類似的公營房屋，並分多個類型，當中最常見就是Council House。能在私人市場見到的都俗稱Ex-council House，都有一定年期，但價錢會低於市價，如非當地人便很易誤以為是「筍盤」；由於Council House環境複雜，安全風險較高，日後出售房子也難有好價，故投資者必須緊慎。

（六）鄉村屋（Cottage）

英國的鄉村屋Cottage，可小至只有兩三房間，也可大至擁有幾十間大房，並大都位處鄉郊，是鄰近森林、農場、湖泊、海濱等自然景觀的老房子，通常都歷史悠久。這類Cottage除可自住，很多亦會改建成家庭旅館，在旅遊旺季時可當「B&B」出租。但要留意是老房子維修費不便宜，如是政府保護建築，更不能隨意改動，當中利弊要考慮清楚。