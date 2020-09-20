隔離一日食一餐！任賢齊狂操減10磅弗爆出騷

台灣歌手任賢齊昨晚於台北舉行演唱會，特意選址於22年前他人生第一次開演唱會的場地台北國際會議中心舉行，大會並與音樂平台合戶，港台兩地同步線上直播。台灣疫情需控制良好，但大會安排上也非常小心，每位觀眾入場先要量體溫，掃身份證實名紀錄座位，提供消毒洗手液，並需座上戴上口罩。

直播畫面上，看到大家雖然都載上口罩，可並無影響現場氣氛，歌迷依舊興奮投入，反應熱烈。在點唱環節，歌迷可以脫下口罩跟小齊對話，唱到中場，小齊下台跟歌迷互動，唱着「給你幸福」時，畫面出現一雙一對情人，隔着口罩大方親吻擁抱，這樣特別的一年，看到畫面讓人感慨之餘又覺得溫馨滿載。

小齊並沒有因疫情減少了戶外活動而發胖，反而瘦了十多磅，剪了個短髮，看上去年輕了十年，直播上不少留言都說「好帥」，問到他如何極速keep fit，小齊笑謂其實是之前因為工作關係，要飛來飛去工作，前後都要隔離十四天，在隔離的日子，他一天只吃一餐，困在房間無事可做就不停運動，迫着迫着就成功keep fit了。

昨晚演出見他一直心情極好，發揮最好狀態，可是唱到「我是一隻小小鳥」時，卻突然憶起故友黃鴻升（小鬼）泣不成聲。台上的小齊哭着說：「今年的心情真的複雜，能在這跟大家一起，很開心，可是幾天前一個很好的小師弟.......我以前跟他說過，這首歌代表了我們的心聲，代表了我們......他一直很努力，可是前兩天他走了。我知道他在天上看着我，我很努力把歌唱好，不好意思，謝謝大家。」

演唱會後，小齊表示今次演唱會真的很感觸，在這樣與別不同的一年，再返回人生第一次開騷的場地，應該開開心心，他一直叫自己不能哭，可能是剛好開唱之前，去了錄唱紀念小鬼的歌，這首歌是吳宗憲作曲，很多歌手朋友一起唱，回憶就一浪浪的回來。他說：「我從前很多MV小鬼也有參與演出，在滾石時我們不時見面，我用過『小小鳥』這首歌鼓勵他，他是一個很努力的藝人，滾石時歌唱事業不是很順利，去了當綜去節目主持，可是他從來沒放棄過音樂，滾石三十年我們也一起唱過巡演。一兩個月前，剛好我在田中拍馬拉松宣傳片及廣告，他也在台中錄節目，我們還相約了一起吃飯，聊天。真的沒想到這就是我們最後一次見面。所以唱這首歌時就忍不到淚水了.......」

昨天對小齊來說有難過，也有歡喜，他的另一個好朋友九孔，邀請他作為證婚人，幫忙簽字去排隊登記結婚。九孔昨晚也有在演唱會中出現，擔任特別嘉賓，為小齊出任點歌小天使，跑下台跟歌迷互動，小齊台上說「一個男人的眼睙」是當年寫給失戀的九孔，那時九孔失戀打給他，他趕到對方家時，看到烏燈黑火，還擔心他會上吊。好言相勸一晚之後，寫了這歌送他，不過今天他排隊入紙登記結婚了，所以應該不再需要這歌，希望他一直幸福快樂。