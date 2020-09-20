馮盈盈攀富二代？胡美貽：佢識我男友耐過我

藝人胡美貽日前為富貴男友Reeve慶祝生日，馮盈盈與緋聞男友鄭衍峰亦有出席，隨即傳出盈盈靠關係攀富二代！胡美貽今午錄影節目《娛樂大家》，對盈盈讚口不絕，又代對方澄清：「佢哋兩個（指盈盈及鄭衍峰）識我男友耐過我，我係透過男友識得佢哋，盈盈係個好親切嘅女仔。其實我男友交遊廣闊，身邊有好多朋友，日日都識到新朋友嘅，生日搞足成個月。」

問到送了甚麼生日禮物給男友，她說：「一支筆，因為佢成日要簽嘢。（拍拖好耐？）一段日子啦。（慶祝咗周年紀念？）有嘞，不過都係留喺屋企，睇吓戲、食吓嘢咁。（諗結婚？）有排，依家我會用仲食緊頭盤嚟形容。」

汪明荃玩型格Look

另外，《娛樂大家》主持汪明荃型格打扮現身，她說：「錄埋今集，個節目會停吓，所以喺形象方面玩吓囉。（遲啲添食？）我諗最快都要出年，因為年底有慈善活動及台慶嘞。」而完成節目錄影後，她會投入八和會館會務：「我哋依家喺網搞視頻，教會員唱、做、練、打咁。我係監督，所以有排忙。（會員開始恢復演出？）依然有入場觀眾人數控制，只坐得一半，希望疫情愈來愈好啦。」