本日日本：PAUL ＆ JOE × 多啦A夢　聖誕化靚妝

曾與《多啦A夢》多次合作的化妝品牌PAUL & JOE，適逢《多》今年誕生50周年這個大日子，再度聯乘推出聖誕彩妝系列，絕對是收藏之選！套裝以多啦A夢及多啦美為主題，選用黃色為主色，感覺活潑，包括化妝袋、粉餅、胭脂及隔離乳，當中的防曬隔離乳是PAUL & JOE超人氣產品，今次在瓶身更掛上了金色多啦美吊飾，用完還可以掛到鎖匙、手機等，而且化妝袋上也有這個吊飾，令人很想擁有！此外還有多啦美限定胭脂，玫瑰色顯得更有女人味，而偏紫色的蜜粉餅能將全臉提亮。

去年最快售罄的多啦A夢夾心口紅，今年包裝換上了可愛的多啦美，而夾心部分則是多啦A夢的樣子，叫人點捨得用呀？唇膏滋潤度高，顏色包括紅色、豆沙色及桃紫色，都是極受女生歡迎的色系。此外更有可愛又方便攜帶的潤唇膏，圓圓盒子上是多啦A夢與多啦美的圖案，而味道則是多啦美最喜歡的菠蘿麵包香味，可以防止乾燥，使唇部豐潤。以上系列於10月18日起接受預約，並於11月1日在日本上市，聖誕彩妝套裝售6,500日圓（約HK$481）、唇膏各售4,000日圓（約HK$296）、潤唇膏售1,800日圓（約HK$133）。