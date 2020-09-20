【狗困欄杆勁驚險】森美媽失狗喊餐飽　結局峰迴路轉

日前一名外籍女傭帶狗狗散步時，狗狗頭部困於行人路欄杆，非常驚險！圈中不少藝人都是貓狗奴才，他們跟寵物也遇過甚麼驚險經歷？

森美：「以前喺元朗住養咗隻西施狗，媽媽倒垃圾時隻狗走咗，我好傷心，媽媽終日以淚洗面，當時已經唔見咗一個月，媽媽喺超巿寫咗張尋狗啟示，佢望住個啟示嘅時候，有個人同媽媽講呢隻狗喺我屋企，最後攞番隻狗。」

林穎彤：「之前有養狗，媽媽放狗時，隻狗跑得太快衝咗出馬路，有架車駛過碌咗佢落車底，架車跟住不顧而去走咗，媽咪即時帶佢睇醫生，最後醫好，但影響到少少佢行路。」

莊思明：「細個養過隻北京狗，有一晚發現唔見咗，全家人喺風雨交加下出街搵咗幾個鐘，第二日工人姐姐發現隻狗原來喺天台，可能工人姐姐曬衫時冇為意鎖咗佢喺天台，自此隻狗好驚行雷落雨。」

岑日珈：「有次我唔記得喺廚房煲藥定煲湯，轉頭就入咗房休息睇嘢，點知同我喺房嘅一隻狗仔對住門口突然狂吠，我行去門口聞到燶味，一打開門隻狗仔衝向廚房方向，我入到去已經濃煙密布，嗰次真係好彩我隻狗仔發現得早，其實工人姐姐房同廚房係黐住隔籬，我覺得工人姐姐冇乜臭覺，咁大陣味佢都完全聞唔到。」