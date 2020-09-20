【絲襪女神】陳康琪唔介意做性幻想對象

擁有42吋長腿的跳唱組合Bingo成員Odilia（陳康琪），穿上泳衣大晒F爆身材。早前她曾以「大波Odi」造型拍節目，又化身「絲襪女神」拍短片試穿絲襪、泳衣等，自此多了人留意，她說：「好開心，慢慢拉闊啲文化。喺香港着親短褲、泳衣就被人標榜係鹹濕，但其實唔係，多咗男生主動同我講有睇我啲泳衣相，原來啲男仔唔會因為我性感而唔出聲，反而覺得靚就會表達出嚟。」

懶理收意淫相

她坦言收過意淫留言及相片，但一笑置之。問到可介意被人當是性幻想對象？她說：「呢樣嘢控制唔到，就算我着冬季衫，佢哋都可以幻想。我嘅出發點只係想話畀人聽女仔有好多可塑性，唔好埋沒自己，唔好驚人哋點睇。」

提到有份演出ViuTV靈探真人騷《鬼同妳上位》，Odilia笑言膽量愈來愈大：「有次火火叫我入間最陰嘅屋吹口哨，個嘴愈吹愈震，吹第一句就聽到樓上好似有人想行落嚟嘅感覺，好彩吹得幾好聽，我仲貪玩吹埋首生日歌，結果一吹完被師傅鬧，佢話生日歌絕對唔可以吹畀先人聽！」幸好她於拍攝期間遇到的靈異事件較輕微：「有集喺間荒廢嘅屋，我哋攬住隻有靈體嘅紙紮公仔玩捉迷藏，我匿咗喺角落頭，突然聽到『依』一聲，應該想畀啲Signal我知，但嗰吓我又唔係太驚。」

充滿陽光氣息的她自爆拍完節目後，覺得很攰及虛弱，故找師傅唸經求心安。提到節目中的眾女鬥上位，她自嘲身材輸蝕，惟有靠爽朗、大膽的性格搶鏡：「我有時忍唔住望吓其他身材勁嘅女仔，雖然佢哋幾養眼，但都戥佢哋辛苦，因為好熱。（慶幸自己身材唔勁？）好似輕鬆啲。」