高海寧慘變「豆腐Ling」　馬國明輕鬆談情

高海寧（ 高Ling）、馬國明與黎諾懿合演新劇《C9特工》，首次拍打戲的高Ling拍攝不久便受傷送院，加上每場動作戲都幾乎受傷，打女Ling慘變「豆腐Ling」！黎諾懿拍打戲則應付自如，偏偏在文戲中受傷； 至於馬國明最安全，只負責談情戲。

由高Ling、馬國明及黎諾懿等主演、梁耀堅監製的無綫新劇《C9特工》，於本月21日起晚上9時30分在無綫翡翠台播出。高Ling於劇中有雙重身份，既是一名師奶，同時又是特工。原本她跟演菜販的馬國明過着幸福生活，但因前特工拍檔黎諾懿出現，她被迫重操故業。劇情輕鬆溫情，有笑有淚有緊張情節。

黎諾懿拍文戲受傷

監製大讚高Ling有突破，打破以往的靚女形象，飾演小女人。在特工戲中，高Ling堅持親身上陣演大部分動作戲，非常拚搏！她表示開拍首星期已受傷送院：「當日喺街市拍攝，我企喺個菜籮入面，下面係塊滑板，試戲時冇問題，但正式拍我成個人跌低，Pat Pat同後尾枕落地，要Call白車送院，照咗腦同驗咗眼冇事，不過之前睇嘢會有重影，依家已經好番好多。」又指今次是她首部打戲，當時完全不懂得保護自己，加上太多事情要兼顧，所以甚為吃力。

同樣飾演特工的黎諾懿亦有大量動作戲，他說：「當時連續兩套劇都要打，身體狀態幾好，而且我之前參加咗武打藝員進修班，所以動作戲可以自己做番。」不過他亦有受傷，但與動作場面無關：「我拍文戲時，唔小心撞到塊板，撞爆眉心。」他坦言戥高Ling辛苦，但不忘取笑對方：「我哋改咗佢個花名叫『豆腐Ling』，因為佢做所有動作都會整親，就算趴落地都會損，但以一個唔係成日打嘅女仔嚟講，佢做得好好。」

女神傻得可愛

至於演街市菜販的馬國明自言喜歡貼地角色，讓觀眾更有親切感，但亦恨做特工：「特工拍出嚟好有型，好似諾懿咁，無時無刻都好型，即係做番佢自己，佢係最接近神嘅男人，但佢唔可以好似我咁Free，着到爛撻撻咁。」他指高Ling真人與師奶角色相似：「佢表面上係性感女神，識落佢傻更更好可愛。」又讚對方專業，拍攝受傷也沒有請假。

朱敏瀚似宅男夠專一

朱敏瀚在劇中演馬國明細佬、終日無所事事的典型宅男，一直視簡淑兒為女神，為追求對方而作出改變，卻引發事端。朱敏瀚笑言自己雖然算不上宅男，都擁有部分特質：「我鍾意嘅嘢好單向性，例如好鍾意足球， 我會踢波同睇波，連打機都係圍繞足球。」

為了外形上更似宅男，他特意染髮及將眉毛漂淺色，令外觀看來不是太精神。他坦言很開心跟馬國明及黎諾懿合作，大讚二人是好前輩，會傾囊傳授演藝心得。

袁潔儀奉旨鬧人嗌過癮

飾演馬國明家姐的袁潔儀性格爽直火爆，雖然一家人相處融洽，但原來母親的死一直是其心結，因而誤會了父親李家鼎及弟弟馬國明。她表示首次跟李家鼎合作，但拍攝家庭戲時十分有親切感：「每次拍食飯戲，佢都會講每款餸要點煮先好味，教識我好多嘢，真係好貼地，好實際，原來佢唔止煮得，仲好食得，既係廚神又係食神。」又稱角色性格跟現實的她有很大分別：「我平時好少鬧人，經過今次拍攝，發現原來鬧人係好過癮。」