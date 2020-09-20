楊冪互抄造型似姊妹　趙麗穎頻頻「被撞樣」發晒火

早前網上流傳內地「千萬點擊女王」趙麗穎出席品牌活動視頻，沿途有不少鐵粉為她吶喊助威，場面墟冚，不過片中有人大叫「楊冪」，最尷尬是還有「楊冪空降蘭州」的字幕，此「烏龍片」引發趙、楊兩幫粉絲掀罵戰，「趙粉」聲稱是「楊粉」所為，目的是借偶像上位，而「楊粉」則否認，反擊是「趙粉」造謠生事。

趙麗穎和楊冪的「撞樣事件」早在2011年已發生，當時楊冪憑古裝劇《宮》而爆紅，而比楊冪遲出道的趙麗穎剛拍《新還珠格格》，憑飾演「晴兒」一角而人氣急升，之後再接拍《宮鎖珠簾》時，就發生令她以此為恥的「誤會」。事緣有遊客路過拍攝現場，有粉絲遇見趙麗穎而興奮大叫，可是該粉絲卻認錯人，趙麗穎被大叫「楊冪」後氣難下，要在社交網發洩不滿：「粉絲為甚麼要把我和楊冪認錯，不是中分古裝的這一點，都是楊冪。」，自知反應過大的趙麗穎指當時是「年少輕狂」之過。

而其實上，趙麗穎和楊冪年紀相近，分別是32歲及34歲，又是天生明星臉，加上多年來以拍古裝劇，被粉絲認錯亦不足奇。雖然趙麗穎似乎頗抗拒和楊冪似「姊妹」，可是多來兩人的造型如「互抄」，如趙麗穎拍了一輯田園少女feel寫真，其頭戴草帽跟楊冪一輯舊照，甫士及意境激似；之後趙麗穎拍攝綜藝節目《中餐廳》時，其身上的螢光綠哈哈笑小手袋，原來楊冪也有同款；之前趙麗穎到機場，其長褲又被發現楊冪亦有類似一條褲；而最「如有雷同」的，就是楊冪主演的新劇《斛珠夫人》造型照，跟趙麗穎任女一的《楚喬傳》宣傳相中，兩人同樣紮長辮兼右手拉弓甫士又是「撞到應」，但到底誰抄誰就只有主事人才知了。