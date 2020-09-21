父親被利用呃錢　陳惠敏女兒登門理論爆衝突被捕

現年77歲的武打影星陳惠敏患上肺癌，有人藉此冒名向他的朋友借錢作醫藥費，其女兒陳鳳儀在社交網開名鬧爆，代父取回公道，踩上門與一名游姓男子理論，期間有人出手掌摑，陳鳳儀涉嫌普通襲擊及刑事毀壞被捕，現保釋候查。游姓男子受訪時承認遭掌摑，稱已交由律師處理，另一方面又希望與陳惠敏和好。

影星陳惠敏月初與相伴50載的吳國英入紙註冊結婚，二人育有兩子一女，他視女兒陳鳳儀（Didi）為掌上明珠，更曾打本開戲讓她演出。而Didi在父親留院期間不停進出照顧，又在社交網上載與父親的合照，陳惠敏康復出院返家後，她亦第一時間在網上報平安。不過，陳惠敏抗病期間，疑被人利用向其朋友借錢，令Didi嬲爆，不惜代父發聲明，指摘有人是老千及騙子，又貼出短訊截圖做證；而陳惠敏亦稱不想再有朋友受騙而報警。事後，一名游姓男子否認跟事件有關，又突然現身警署報案。

涉普通襲擊及刑毀

昨日有消息指，父女情深的Didi個多月前與母親登門找游先生理論，欲討回公道，期間有人疑出手掌摑對方，然後離開上址。直至本月初，游姓男子到警署報稱遭兩名女子掌摑，以及寓所花樽被毀，事後，陳鳳儀涉嫌普通襲擊及刑事毀壞被捕。而據警方發言人表示，9月11日接到一名三十多歲男子報案，並拘捕一名46歲陳姓女子及一名65歲吳姓女子，二人獲准保釋候查，10月中再向警方報到。對於游先生報稱被打一事，陳惠敏表示不作回應。

據知，向來重視家人的Didi與父親感情要好，視他為偶像，望繼承其衣鉢。陳惠敏患病期間，她寸步不離陪伴，經常一同食飯、唱K，又陪他睇醫生，給予極大支持。日前為慶祝母親生日兼父母新婚，她送上兩層大蛋糕及父母造型的搪膠公仔，極有心思。

游姓男子承認被摑

東網聯絡到游先生，他承認曾遭掌摑：「關於有人去我屋企打我呢件事，係確實有，至於入面牽涉啲乜嘢呢！我有晒證據，但交晒畀警察。」另外，他否認陳鳳儀早前在社交網對他的指控，又稱事件並非單純保護父親這麼簡單：「我相信佢哋係畀有心人士利用，但我希望大家快啲澄清誤會，可以繼續做好朋友。我到依家都好尊重陳惠敏先生，當然仲有佢屋企人，因為差不多6、7年時間，大家都有感情，希望唔好再攞出嚟講，因為好多嘢愈爆愈多，其實影響唔止我一個人，多謝大家關心。」