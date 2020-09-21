生肖指數　是日吉星：狗

鼠：→ 雖然沒有甚麼重大的原因，但心情一直浮躁不安，宜好好休息紓解心結。

牛：→ 勸你不可日夜顛倒，作息定時，飲食也要定時。累壞了身體，後果自嘗。

虎：→ 突然有一個陌生人前來向你道謝，說你是他的貴人，令你摸不着頭腦。

兔：↓ 懷疑被好友出賣，先把事情弄清楚，別急着找朋友對質，免得傷了感情。

龍：↓ 今天無論發生任何不愉快的事情，都要死忍，不要把壞情緒爆發出來。

蛇：→ 雖說追逐名利不是錯，但要量力而為，一步登天只在神話中出現。

馬：→ 深藏不露，不宜過分張揚自己成就，會惹小人眼紅，無謂自添煩惱了。

羊：↑ 運勢升人氣旺，機會到來大可積極面對，但要權衡能否勝任才作決定。

猴：→ 相見好同住難，若想跟朋友一起住，最好能約法三章，宜先小人後君子。

雞：↓ 是日沖煞，今天健康運差，容易有意外發生，做劇烈運動時要特別小心。

狗：★ 個人力量是有限的，建議你向合得來的團體靠攏，好運從良好人脈開始。

豬：↑ 事事穩佔上風，令別人眼紅，宜不理會別人目光，繼續出擊便成功。

★：吉星

↑：升

→：平

↓ ：跌