白羊：溝通力稍遜，若與伴侶、家人或共事者遇有意見分歧，放鬆一點，有助保持平穩。

金牛：精神及體能稍遜，工作壓力或較明顯，文書、傳訊、交易及溝通等宜多加注意。

雙子：人緣、社交及財運稍遜，開支或會較大，處理重大財務，宜多尋意見及多加思量。

巨蟹：人氣及情緒略為不穩，公事、家事或感情事等或較費心，宜與親信分擔身心壓力。

獅子：身心狀態稍遜，職場人事問題或會較頻，多休息及放鬆助提升集中精神及戰鬥力。

處女：家事、人事、感情或財政等或較費心神，保持耐性多予協調，可助各方事態發展。

天秤：人氣及情緒略為不穩，處理重大的感情、事業或家事前，宜保持正面，再三思量。

天蠍：身心狀態稍遜，辭令及溝通力不穩，工作壓力或會較大，嘗試放鬆可助維持表現。

人馬：社交、旅遊、約會及家庭等開支或較大，宜多加節約。工作運稍佳，利開單簽約。

山羊：人氣及情緒稍遜，家庭、職場或感情等變動或會較頻，但人緣較佳，宜多尋意見。

水瓶：體能略為不穩，工作時宜多注意文書、傳訊等工序。善用公餘多休息，有助回氣。

雙魚：財運稍遜，社交、約會及家庭開支或較大宜多節約，及小心處理人事與金錢事宜。