《半澤2》揭黑幕！半澤直樹被大和田迫「土下座」羞辱

日本男星堺雅人主演神劇《半澤直樹2》下周便大結局，昨晚播出第9集，掀起另一高潮，半澤發現東京中央銀行和進政黨（執政黨）隱藏黑幕，結尾半澤更被迫向進政黨幹事長箕部啟治（柄本明飾演）「土下座」（跪在地上頭貼地謝罪），為半澤大結局復仇及警惡懲奸留下伏線。

今集講述半澤獲金融廰檢查官黑崎（片岡愛之助飾演）提示，深入箕部啟治的政治基地伊勢志摩進行調查，找出箕部獲取東京中央銀行違規貸款20億日圓的證據，期間發現銀行高層與箕部勾結，利用黑錢預先購下將興建機場的土地歛財，可惜苦無證據。黑崎突出手幫助，向課長灰谷英介當眾偷桃，迫他供出紀本平八常務（段田安則飾演）有份參與違規借貸及得到利益的證據，紀本在證據確鑿下，只好「土下座」認錯，並答應交出箕部黑錢的證據。

不過，證據原來已被大和田誠（香川照之飾演）捷足先登拿走，並交給中野渡行長（北大路欣也飾演）處理，中野卻將證據送回箕部，換取箕部不公開銀行醜聞的條件。箕部取回證據後，得勢不饒人要半澤「土下座」道歉，半澤拒絕，大和田竟迫半澤下跪，出盡全身力氣壓半澤低頭趴在地上，半澤最後猛力推開大和田，聲言要向三人「以牙還牙，千倍奉還」。

半澤最後被迫「土下座」飽受羞辱，觀眾無不看到咬牙切齒，但有網友批評演出過於誇張，尤其是大和田騎在半澤背部迫他下跪，有如公狗騎住母狗，十分好笑。而黑崎在居酒屋大庭廣眾向灰谷英介偷桃揸下體迫供，完全難以置信。

而第9集播出當晚，社交網的甫文高達20萬，香川照之在社交網亦自爆強壓半澤下跪戲，總共拍了7、8個Take，劇本寫「全力將半澤壓下去」，結果大和田與半澤變成像「龜媽媽」和「龜兒子」，並笑言他和堺雅人翌日肌肉疼痛。