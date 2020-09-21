面授復課在即　保良局向屬校學生派發防疫物資

【特約報道】全港學校將於星期三（9月23日）起分階段恢復面授課堂，為支援屬校學生返校復課，保良局匯合各界善長捐贈的防疫物資，透過屬下120間中學、小學、幼稚園、幼稚園暨幼兒園及特殊學校，派發予有需要學生，其中包括消毒搓手液、善心企業「愛的家」捐贈的逾十萬個口罩等。日前保良局何超鳳主席與董事會成員整理防疫物資，為回校復課的學生打氣。何主席表示：「保良局與家長及學生一樣期待恢復面授復課，各屬校已準備好迎接學生返校，為他們提供一個安全及優質的學習環境。保良局亦一直籌集資源，支援屬校師生齊心抗疫。」

保良局並推出新一輪抗疫支援措施，包括何超鳳主席亦以先父何鴻燊博士大紫荊勳賢名義，於上月以各界捐獻的帛金及其大額捐款，成立｢保良局何鴻燊博士紀念基金——學生支援計劃｣協助基層學童。

保良局亦已擴展「關愛無限‧共跨疫境」扶弱計劃，增加向基層家庭、長者及兒童提供食物援助，亦有向屬校有需要的學生家庭派發食物券等。另外，保良局亦於9月起再度推出中醫義診服務，於全線4架流動中醫診所及設有中醫服務的綜合健康中心，超過20個服務點為領取綜援或學生資助的人士及65歲以上長者提供義診。

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