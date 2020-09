艾美獎　Zendaya擊敗大熱珍妮花封視后

《第72屆艾美獎》正在美國洛杉磯舉行中,結果首獲提名艾美獎的「蜘蛛女」Zendaya憑劇集《毒癮女孩》(Euphoria)一擊即中,撃敗一眾女星包括大熱門的珍妮花安妮絲頓(Jennifer Aniston)、影后Olivia Colman以及上屆視后吳珊卓(Sandra Oh)等勇奪劇情組最佳女主角!24歲的她更成為史上最年輕劇情組艾美視后!

Zendaya獲獎後難掩興奮之情抱住獎喪笑,至於劇情組視帝方面,美國男星Jeremy Strong憑《傳媒家族繼承人》(Succession)撃敗上屆得主Billy Porter而捧獎。今次亦是他首獲艾美獎提名。而「變形俠醫」麥克韋化奴(Mark Ruffalo)憑一人分飾兩角的HBO劇集《他是我兄弟》(I Know This Much Is True)勇奪得迷你劇及電視電影最佳男主角,在家中領獎的他與妻子Sunshine一同慶祝。而同組的最佳女主角就由黑人女星Regina King憑大熱劇集《守護者》(Watchmen)奪得。