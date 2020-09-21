【內附得獎表】《守護者》掃十四獎威盡艾美獎　

HBO超英劇集《守護者》（Watchmen）獲26獎最多提名，最終不負眾望，除了在日前的創意艾美獎率先奪10獎之外，今日亦在《72屆艾美獎》中再捧走4獎，包括最佳迷你劇。以14個獎成為艾美獎大贏家！更成為艾美獎史上首部漫畫改編獲得大獎的劇集！

此外，劇集亦獲最佳女主角（Regina King）、男配角（Yahya Abdul-Mateen II）和編劇。《守》揚威艾美獎之外，另一劇集《富家窮路》（Schitt's Creek）今日亦在艾美獎奪7獎，掃走晒喜劇組所有獎項！除了最佳劇集之外，亦包辦男女主角、男女配角獎。其中Daniel Levy更一人最佳男配角、編劇及導演3獎。認真巴閉！

第72屆艾美獎部分得獎名單

劇情組

最佳劇集：《傳媒家族繼承人》（Succession）

最佳男主角：Jeremy Strong《傳媒家族繼承人》（Succession）

最佳女主角：Zendaya 《毒癮女孩》（Euphoria）

最佳男配角：Billy Crudup《晨早直播室》 （The Morning Show）

最佳女配角：Julia Garner《黑錢勝地》（Ozark）

喜劇組

最佳劇集：《富家窮路》（Schitt's Creek）

最佳男主角：Eugene Levy《富家窮路》

最佳女主角：Catherine O'Hara《富家窮路》

最佳男配角：Daniel Levy《富家窮路》

最佳女配角：Annie Murphy 《富家窮路》

迷你劇／電視電影組

最佳迷你劇：《守護者》（Watchmen）

最佳男主角：麥克韋化奴《他是我兄弟》（I Know This Much Is True）

最佳女主角：Regina King《守護者》

最佳男配角：Yahya Abdul-Mateen II《守護者》

最佳女配角：Uzo Aduba 《Mrs. America》