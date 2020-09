【內附得獎表】《守護者》掃十四獎威盡艾美獎　

HBO超英劇集《守護者》(Watchmen)獲26獎最多提名,最終不負眾望,除了在日前的創意艾美獎率先奪10獎之外,今日亦在《72屆艾美獎》中再捧走4獎,包括最佳迷你劇。以14個獎成為艾美獎大贏家!更成為艾美獎史上首部漫畫改編獲得大獎的劇集!

此外,劇集亦獲最佳女主角(Regina King)、男配角(Yahya Abdul-Mateen II)和編劇。《守》揚威艾美獎之外,另一劇集《富家窮路》(Schitt's Creek)今日亦在艾美獎奪7獎,掃走晒喜劇組所有獎項!除了最佳劇集之外,亦包辦男女主角、男女配角獎。其中Daniel Levy更一人最佳男配角、編劇及導演3獎。認真巴閉!

第72屆艾美獎部分得獎名單

劇情組

最佳劇集:《傳媒家族繼承人》(Succession)

最佳男主角:Jeremy Strong《傳媒家族繼承人》(Succession)

最佳女主角:Zendaya 《毒癮女孩》(Euphoria)

最佳男配角:Billy Crudup《晨早直播室》 (The Morning Show)

最佳女配角:Julia Garner《黑錢勝地》(Ozark)

喜劇組

最佳劇集:《富家窮路》(Schitt's Creek)

最佳男主角:Eugene Levy《富家窮路》

最佳女主角:Catherine O'Hara《富家窮路》

最佳男配角:Daniel Levy《富家窮路》

最佳女配角:Annie Murphy 《富家窮路》

迷你劇/電視電影組

最佳迷你劇:《守護者》(Watchmen)

最佳男主角:麥克韋化奴《他是我兄弟》(I Know This Much Is True)

最佳女主角:Regina King《守護者》

最佳男配角:Yahya Abdul-Mateen II《守護者》

最佳女配角:Uzo Aduba 《Mrs. America》