內鬥導致解體！欅坂46改名櫻坂46重新出發

近年是非不斷的日本女團欅坂46於7月宣布解散重組，改新隊名再出發，昨晚終於公布新組合名為「櫻坂46」，當晚9時，東京涉谷十字路口大螢幕公布這個消息，在短片中，出現「超越欅坂46」、「櫻坂46」、「盛開吧，櫻坂46」字句。而組合在東京電視台深夜冠名的節目《欅字不會寫》的廣告同時宣布此事，欅坂46將於10月停止活動，正式劃上句號。

欅坂46成立於2015年8月21日，由秋元康擔任總製作人，亦是乃木坂46的官方姊妹組合，改名也並非第一次，最初以鳥居坂46作為團名，其後正式名為欅坂46，同年8月21日宣布平手友梨奈等22人通過最後審查勝出，之後推出首張單曲《沉默的多數》首周超過26萬張紀錄，成為當時出道女團單曲最高銷量作品。

不過，欅坂46多年來內鬥不斷，隊中更出現霸凌問題，起因來自前主將平手友梨奈甚得秋元康歡心，令她變得囂張，大搞小圈子，她的信徒向其他不聽從指揮的成員圍剿，前成員今泉佑唯及長濱禰留等分別因被圍攻而離隊，也造成隊員之間不合作。今年1月平手友梨奈宣布退團，之後相繼有成員離隊，加上疫情導致演出減少，令欅坂46元氣大傷。在管理失控下，欅坂46唯有推倒重來，以新組合重新上路。