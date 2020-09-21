一試就知　係咪「吃碳水化合物易胖體質」　

有些人吃碳水化合物會易胖，有些人則不會。決定戒斷碳水化合物前，不妨先搞清楚自己屬哪一種體質。（互聯網）

女士為了減肥，可謂無所不用其極。近年流行戒斷碳水化合物減肥，雖然理論上以蛋白質和脂肪取代碳水化合物，似能有效快速減重，不過此法未必適合每一個人。根據加拿大遺傳學家的研究，指出原來不是每一個人吃碳水化合物都會易胖，但怎樣才知道自己是哪一種體質？

梳打餅測試

原來只要進行梳打餅咀嚼實驗，就會測出自己是否「吃碳水化合物易胖體質」。方法很簡單：首先預備一塊梳打餅和計時器，然後將梳打餅放入嘴裏開始咀嚼（不要吞咽）及按下計時器，當感覺到甜味的時候就按停記錄時間。

1.若你在0~14秒內感受到甜味，代表你的身體能將碳水化合物快速轉換成能量，所以一天可以攝取大約250克碳水化合物（建議碳水：蛋白：脂肪的攝取比例為50：20：30）。

2.在15~30秒內感受到甜味的話，就每天可攝取大約175克碳水化合物（建議碳水：蛋白：脂肪的攝取比例為35：30：35）。

3.如果你需要花多於30秒去感受甜味，代表你的身體不擅長處理碳水化合物，所以碳水化合物的最佳攝取量是大約125克（建議碳水：蛋白：脂肪的攝取比例為25：35：40）。

「吃碳水化合物易胖體質」飲食需知：

上述測試可能看起來很搞笑，但還是有一定道理的（想更準確當然是去醫院進行專業檢測）。如果不幸地測出自己屬「吃碳水化合物易胖體質」，飲食上就要注意以下要點了。

戒糖飲料：一罐約354毫升的含糖汽水，可能就含38克的碳水化合物，所以要減少飲食中的碳水化合物，最好先戒掉喝含糖飲料的習慣。

少吃麵包：麵包的碳水化合物含量相對較高，尤其是由白麵粉所製的白麵包，就含大量碳水化合物，纖維及營養含量較低。所以少食為妙或以全穀類、其他澱粉類蔬菜的食物作主食。

水果取代果汁：市面上許多果汁都加入過量糖分，飲用後血糖上升得快，建議還是直接吃水果取代果汁更健康。

吃蛋白含量高零食：根據研究，下午吃蛋白質含量高點心的女性，比吃蛋白質含量少的女性，晚餐的熱量平均少了100卡路里。所以，如果在餐與餐之間感到肚餓的話，不妨吃些蛋白含量高的堅果或芝士，放棄容易致肥的薯片或夾心餅。

早餐吃雞蛋：吃高蛋白質、低碳水化合物的早餐，可維持飽足感，幫助減少一天攝取的總熱量。而雞蛋不但提供充足蛋白質，碳水化合物含量也較少，最適合作瘦身早餐。