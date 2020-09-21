【娛刺撈飯】細So勁Cheap 大婆聯盟句句中Point！

電台前DJ細So，被爆背住老婆偷食網紅人妻Macy，不倫關係維持長達兩年半，小三都唔止，原來仲有件「小四」添。精力充沛嘅細So以一種另類嘅方式，演繹出「小蘇」蘇轍喺《六國論》入面嗰句「發憤西向」，So amazing！

除咗細So、Macy，呢單偷情醜聞更加燒埋歌手人妻張紫語嗰叠。雖然張紫語已經否認同細So有染，但佢一段據講係，N年前拍畀老公睇嘅自摸胸部片段慘被流出，真係戥上述人等慘慘豬。

講真吖，如果唔係爆咗壇咁嘅嘢出嚟，好多人都唔察覺原來香港娛樂圈都幾大㗎喎！個圈入面有啲咁嘅人嘅咩？失覺晒！嘩，多人識仲得了嘅？男嘅要開記招，哭訴係「壞咗嘅人」；女嘅要搭飛機避走他方啦。邊似得依家背妻偷食嘅，可以接受訪問，暢談「我唔夠膽講可以成為一個好男人」；而背夫偷漢嘅呢，就話對呢段婚外情係認真，唔係玩玩吓喎。真係難為兩個都係有仔女之人，人哋話生仔要考牌，點止呀，做公眾人物都應該考牌囉！

報道話細So唔單止傳冧女短訊、傳裸照，仲傳埋性病畀Macy。不過事後細So就話喇，當日只係出於安撫啫，其實自己都未睇醫生，只係認咗錯先喎！細So唔肯定自己有冇中招，都當自己中咗先，都幾有責任心、幾有擔帶㗎喎！社會如果多幾個細So，話唔埋新冠肺炎喺香港就未必會有第三波，甚至第二、第一波大爆發呀。

提提大家，細So今年四月被電台炒魷魚，佢當時同記者講「因為疫情關係，要共用一支咪同電腦，我同公司有啲意見，我提出要注重衞生同消毒」。據報道講，細So係六月至同Macy分手嘅，即係話當時佢自己都有好多嘢忙，太太啦、仔女啦、Macy啦，但佢都不忘為大棚謀福利，Respect！不過都係嗰句啦，喺注重衞生同消毒嘅同時，都要留意及早檢測、推前診斷，阻截傳播鏈！

細So偷食人妻事件，既唔係圈中第一單，亦都唔會係最後一單偷食事件。但呢單嘢象徵咗一個時代嘅終結，因為嚴格嚟講，都唔知仲應唔應該叫呢種行為做「偷食」。首先，試問有幾多人妻偷食，會九秒九衝出嚟認派帽㗎？仲要將惹咗性病大講特講喎，有疣就好似有樓咁，一次過衝擊晒愛情觀、婚姻觀、羞恥觀，直頭係三觀大崩壞。

再講Macy個老公，做中醫嘅王先生，佢真係豁達榜樣呀！對於老婆為佢「戴上綠色嘅冠冕」，佢反應異乎常人咁平靜，可以提名角逐「世界新七不思議事件」。記者問佢對對老婆偷食嘅回應，佢話「太太好好」，仲話經常喺病人面前讚太太零缺點添。王生令人諗起咗一個term「大丈夫」，係日文裏面嗰個「大丈夫」呀！「dai jou bu de su ka？」「你冇嘢吖嘛？」

曾經有人講過，現實比戲劇更加荒誕。呢單偷食事件，最啱就攞嚟拍劇，事關一眾女角老婆、小三、疑似小四全部高顏值，有幾位更加閒時已經拋胸、谷胸，唔係叱吒，而係身材勁爆頒獎典禮！反而個男主角樣貌係走性格演員路線，唔奇吖，據講某個國家嘅愛情、動作片，選角就係刻意唔要靚仔，睇咗咁多年，你有冇聽過有人話「咁荒誕嘅？我罷睇呀！」