譚炳文設靈　眾星寫悼文宇宙大王送最後一程

有「配音王」之稱的譚炳文於本月5日因肺癌病逝，享年86歲，今日假紅磡世界殯儀館地下世界堂舉行設靈及追思會，女兒譚淑瑩及親屬一早到場打點，兒子譚廣銘一直陪伴在母親身邊。約下午二時十五分，有近十名喇嘛拿着祭品為誦經儀式作準備。

靈堂以簡潔為主，中央橫匾寫上「永遠懷念」，而兩側橫匾分別是「德高望重」及「福壽全歸」，靈堂照是譚炳文的一張彩色相，笑容祥和，該照片是譚炳文於2014年《萬千星輝頒獎典禮2014》中獲頒「萬千星輝演藝人大獎」時接受TVB周刊訪問時拍攝。

現場有電視播放着譚炳文生前的演藝片段，並安排了一千五百本由無綫製作的紀念特刊方便出席悼念的親友細閱。特刊收集了譚炳文多張極具紀念性的相片外，還刊登了家人、汪明荃、薛家燕、古天樂及朱咪咪等撰寫的悼文。

譚炳文生前的工作涉獵範圍甚廣，花牌除了子女、胞弟、胞妹及契女李麗霞（黑妹）之外，還有粵劇大佬倌龍貫天、羅艷卿、陳寶珠、李香琴、羅家英、汪明荃等，而影視界藝人古天樂、鄭少秋、姜皓文夫婦、錢嘉樂夫婦、杜琪峯夫婦，以及TVB粵語配音組與EYT（《歡樂今宵》節目）好友會等，而最特別的是以譚炳文經典配音的卡通人物「宇宙大王」為造型的花牌，由李香琴契仔陸永昌敬輓。