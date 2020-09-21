JW加入星夢即拍無綫劇　巴閉嗌潘嘉德回巢開拍

剛加盟星夢娛樂的歌手JW（王灝兒），被指跟菊梓喬（Hana）、吳若希（Jinny）爭做「一姐」，一直有傳JW加入無綫大家庭是希望可以拍劇入屋，成為公司新寵的她，一簽約即獲點名力捧，據知她心願以償，被委以重任擔任新劇女一，比Hana及Jinny仲巴閉，算係先贏一仗。

JW回覆東網說：「我一直都係等緊通知，都未肯定㗎，簽約新公司當然好希望拍劇，唱吓劇歌多啲新嘗試，如果有機會我都會好開心。」聽聞今次JW主演的新劇，是當年主理《衝上雲霄》、《On Call 36小時》等經典劇的金牌監製潘嘉德回巢開拍，男主角則找來已離開無綫的實力派演員敖嘉年。

潘嘉德接受東網訪問時謂：「我依家睇緊有關資料，TVB叫到我唔會推搪，我之前喺TVB做咗40幾年，母校一樣，佢哋都會考慮我能力、體力係咪做到先搵我嘅，以我所知，同以前監製工作有區別。」

而此劇的男主角敖嘉年亦謂：「我依家係部頭合約。（做男主角有冇壓力？）有得做男主角好多謝公司，受寵若驚，暫定十月中開拍，同JW合作都好，佢拍劇方面應該係新人，我都有聽佢啲歌，好好聽，所以都好期待，完成晒手頭上嘅嘢要留鬚。」