靈感煮意︰【自家做出鬆化口感】輕邪惡黑醋豬扒

其實我本來很少出街吃飯，但最近特別想多光顧餐廳，希望盡點綿力支持各位。上星期在中菜館吃了一道陳醋黑毛豬，入口鬆化、甜酸味恰到好處，我便記着味道和口感回家立即試做。當然，自家製的話，我實在捨不得買黑毛豬，依家用爐火更不可能達到中菜的水平，所以我便得想辦法用一般豬扒和不太猛的爐火去做出同樣的味道和質地，做了幾次，就完成了今集《靈感煮意》的食譜。但事先聲明，今集比平日有點不一樣，做法會較多步驟，而且用料的卡路里都會比平日多，不過才2塊豬扒便做出一大碟，小吃多滋味，當是好好慰勞自己啦！

材料（4人）

無骨豬扒 2塊

低鈉生抽 2茶匙

日本清酒 1茶匙

白沙糖 1茶匙

中筋麵粉 2湯匙

梳打粉 1/4茶匙

油 3湯匙（半煎炸用）

意大利黑醋 2湯匙

低鈉生抽 2茶匙

白沙糖 1 1/2～2湯匙

煎豬扒時剩的油 1茶匙

周靈山，纖廚教室創辦人、愛情及瘦身食譜作家，著作有《邊吃邊瘦2！56道無添加‧減油糖食譜》、《邊吃邊瘦！50道獨家瘦身食譜》、《你是女皇，他就是皇帝！》。

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