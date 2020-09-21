【傷到起唔到身】菊梓喬跌親傷右膝　師妹JW推輪椅送回家

歌手菊梓喬（Hana）出Post自爆發生意外，相中見Hana坐於輪椅上勁無奈，右膝有紗布包住，而身後有師妹JW幫手推輪椅，Hana留言話因為天雨路滑而唔小心跌親，仲不忘呼籲大家要小心︰「唔好好似我咁。。。今次仆親了！好彩有人推我返屋企，Thank you💓」

而另一條片就見到Hana正接受治療，一開始見佢扁晒嘴，之後再望住破皮流血嘅右膝，傷口Size等同5蚊銀咁大，旁邊有兩名保安先幫Hana消毒，當下Hana再摸住左膝擔憂話︰「我唔驚擦損，我係驚…因為我已經唔係好企得穩（平衡力差）。我轉頭試吓企先，可能痹啫。」

Hana接受東網訪問時，大嘆在電視城門口不小心才發生意外，現雙手及雙膝又流血又瘀黑，其中膝頭傷勢頗嚴重，膝頭哥的皮膚如被「批去」，她憶述人生第二次仆倒的情況：「因為落雨，地好滑，咪雙腳一齊跣低囉，我仆落地時，好彩有功夫底子，仲識用雙手撳住地，否則一定撼傷塊面，我覺得好好彩，保住塊臉，雖然痛到想喊，但我忍住。」她又指仆倒時，助手剛巧走開，因為傷口太痛，坐在地下長達一分鐘不能自行起身，要等助手回來時，代為電三位保安幫手扶起她，最令她哭笑不得是：「啲同事，老闆咁啱喺晒公司，佢哋見到我，仲以為我係度玩，不停笑，其實我真係仆低㗎。」

問她為何不即時去醫院，她笑住話：「因為我啱啱錄完《勁歌》，唱完歌好肚餓，咪食碗麵先囉，況且又未book到醫生，諗住聽日先去醫院照吓，依家保安幫咗我洗傷口，用紗布包紮住傷口先。」她又說因為太痛，請助手到訪她家兩天方便照顧，晚上沖涼要用保鮮紙包傷口，而因受傷關係，本打算明日拍攝的mv也被迫延期拍攝。