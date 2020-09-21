《C9特工》劇透：高海寧車禍甦醒變馬國明老婆

第一集 (09/21)

商住大樓內，特工C9（高海寧飾）與B3（黎諾懿飾）正執行保護任務，最終成功化解一場政治危機。他們隨即向上司匯報，上司提到二人不能聯絡上總部，而特工身份亦只得上司知道。二人與另一特工A5（李璧琦飾）接獲新任務，C9趕返總部時卻遭逢車禍，醒來後驚悉特工基地發生大爆炸，全數人員罹難……五年後，C9已成為了菜販高大勁（馬國明飾）的妻子余小嬌，將大勁的小檔口和家中各人都照顧周到，是高家的支柱；眾人回想起當日孤獨的小嬌，在茶餐廳用膳時遇上了熱鬧的高家……

第二集 (09/22)

學校致電大勁與小嬌，報稱其子高希朗（胡俊軒飾）在校內玩火，希朗生母Betty（楊卓娜飾）藉此事提出要帶希朗參加暑假遊樂團，有利中學升讀國際學校。小嬌誘導希朗道出鬧事原因，坦言有難題應找家人一起面對。大勁為遊學團的費用煩惱，街市好友提議他兼賣小食幫補。B3查到C9的行蹤，緊盯着大勁的菜檔。有食環署職員到菜檔查牌，弄瀉了食物，大勁與小嬌被指襲擊而成了網上新聞主角。大勁向小嬌抱怨現實總不如願，自言最大的夢想是給她幸福生活……

第三集 (09/23)

小嬌察覺對座天台有人監視她，到現場卻未有發現。區議員彭志伸（曾航生飾）把大勁的照片印於宣傳單張，大勁與他理論卻敗退。街市流言傳到學校，希朗在校被侮辱，Betty將希朗接走並照顧一星期。大勁胞姊高清麗（袁潔儀飾）建議他在父親高歐的電器維修店賣熟食，並由弟弟高大翹（朱敏瀚飾）看店。B3在大勁的手機暗置偷拍程式，得悉大勁與小嬌有「秘密任務」而跟蹤……B3邀小嬌繼續未完成的任務，小嬌答應，但B3設局測試小嬌的身手後，認為她並不適合再任特工。

第四集 (09/24)

小嬌對家人極為不捨，B3卻稱已有計劃讓她離開高家。小嬌向各人提點家務注意事項，但他們對小嬌抱依賴態度，未將叮囑聽進耳中。大勁為大翹的將來就業着想，最終發現讓他現時主理小食店較為合適。大翹接獲意中人孫羅娜（簡淑兒飾）的訂單，送貨到其蛋糕工房還協助她解決疑難，卻忘了關火而差點燒舖，引致一家人爭吵起來。翌早，客廳放了一個行李箱，眾人都猜測誰人要離家搬出……高家滿心歡喜地到海灘享受家庭樂，沒想到B3已準備執行計劃。

第五集 (09/25)

小嬌與大勁比併游泳，她卻突然失蹤，大勁極為緊張甚至發狂。小嬌成功解碼，並隨即行動，但看到新聞屏幕後心軟。小嬌自稱有信心家庭、特工兩面兼顧，希望B3體諒。B3遂以表哥陳大文的身份向大勁交代，指要小嬌協助尋回失散的親戚。二人重回特工崗位，但小嬌已為照顧家人而失去耐性。Betty嘲諷小嬌走進怪誕高家受苦，而自己早已脫難，小嬌反而感謝她。B3通知小嬌，已鎖定鐵手為監視目標。