潘瑋柏搞線上首唱會　重現千萬MV場景辣女Dancer

暌違三年推出全新專輯的台灣歌手潘瑋柏，昨日首次以線上模式舉辦專輯首唱會，不但一口氣獻唱專輯全曲目，更親自挑選過去的經典歌曲，與在線Fans「近距離」互動。對於首次以線上演出，潘瑋柏笑說：「這真的是我的第一次，很新鮮！雖然現場有觀眾，但跟線上觀眾們打招呼的時候，我突然覺得我好像在自言自語，還是跟大家親自面對面我比較習慣，希望未來很快能見到大家！」

這次演唱會斥資巨額打造五大舞台場景，又把近千萬的《巴比倫》MV場景重現，50名舞者大陣仗化身「唱詩班」震撼全場！此外，當演出《To Be Loved》時，潘瑋柏更與女舞者現場演繹浪漫「雙人舞」，令Fans大飽眼福！

潘瑋柏也笑說目前「減重計劃」尚未結束，水煮餐仍是他的「定番」飲食，只希望能在演出時有更好的體力及狀態呈現給大家看，卻沒想到在開演前被前來探班的家人說「太瘦」，他抵死講笑話：「有一種瘦是媽媽永遠覺得你太瘦。」而他在演出前為消水腫狂灌黑咖啡，分享自己平均一天至少三杯黑咖啡，更自備冰桶，一有機會就暢飲，最後他跟Fans說：「希望大家保持健康，很快我們會在演唱會現場見的！」