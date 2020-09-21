盤點港產健美女神！陳婉衡操出情緣

瘦就係靚？如果仲有呢個觀念就已經過時，潮流已經轉到健美身形，有肉地之餘睇上去更結實健康，唔會覺得係瘦蜢蜢又乾巴巴，好多女星都愛上健身，蜜桃臂、馬甲線，完美嘅身體曲線，操肌再唔係男人嘅專利！事實上女人操肌比男人困難得多，因為女性天生肌肉就較男性少，正所謂台上一分鐘，台下十年功，每張靚相嘅背後都係汗與淚交織而成！

36E無綫咪神陳婉衡（Alycia）擁有超挺嘅蜜桃臀，無綫眼見Alycia身材咁正，肥水不流別人田，畀佢主持《 Go! Yama Girl》及《3日2夜》等節目，真係着泳裝多過晚裝，而佢更成功考獲健身教練牌，喺健身室「掛牌」做星級導師，最近仲操出情緣，與男學生戀上，大家都一樣愛做運動，沐浴愛河嘅佢仲甘願為對方封胸添！

身形嬌滴滴嘅簡淑兒就冇陳婉衡咁幸運操出個男友，簡淑兒係因為事業、家庭以及愛情上經歷了低潮，化悲傷為力量，不停舉鐵，一星期操5-6日，將「有少少肉地」變成鋼條肌肉型，可能運動會釋放胺多酚，簡淑兒都話心情都開心咗，從操肌中佢都悟出真理「做運動係你落幾多苦功，就有番幾多成果，唔似工作或感情，付出同收穫未必成正比」。

「最美小龍女」李若彤早前自揭真實年齡已經54歲，令好多網民極度震驚，真睇唔出姑姑已經年過半百！佢排馬甲線真係舊舊分明，當時佢就勉勵一班女生「不管多少歲的你和多少歲的我，只要努力，沒有做不到的。看，其實不僅不影響美感，還能令拍攝效果更好！ 」李若彤仲不時拍片教大家減脂操肌將留住嘅青春秘密大公開！

兩屆視后胡定欣因為拍《城寨英雄》有連場打鬥戲加上接了廣告代言，所以隔日就去Gym Room操體能，佢直言話勤力過返工，唔敢有半點鬆懈，操肌後定欣話體能同精神上都有進步，不過佢都勸喻大家勿盲目追求馬甲線或翹臀，因為每個人體形同脂肪分布都唔同，所以做幾多同用乜器材都好重要，佢就建議最好有個教練，唔係就好易用錯力受傷！

連詩雅（Shiga）擁有模特兒身形，43吋長腿兼22吋黃蜂腰，但佢都嫌未夠，頻頻操肌追求健美身形，就算之前因為Gym room停開，佢都冇偷懶喺屋企繼續做運動，早前Shiga為慶祝社交網追蹤人數突破50萬，晒出性感三點式水着相，向網民大派福利，相中見到有明顯腹肌線條，身材Fit到爆！難怪將陳家樂收服得貼貼服服。