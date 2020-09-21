本日日本：全新體驗！入住「寺院酒店」

有沒有想過，寺院可以與酒店合二為一？將於9月28日開業的三井Garden Hotel京都河原町浄教寺實現了這個創舉！淨教寺整座寺院重新裝修後，將酒店建於寺院樓上，入住後整個人都倍覺靜心，同時又可享用頂級酒店的服務，令人期待。超過500年歷史、本名多聞山鐙籠堂浄教寺的淨教寺，是浄土宗的寺院，幾年前開始裝修，並與酒店融合，將富歷史的物件如象鼻、古木、金屏風重新設置，此外能夠從大堂窺探到寺院本堂的設計，感受與寺院合而為一的氛圍。酒店入口設有3米高、象徵淨教寺的燈籠，像在引導途人由喧鬧的大街走進寧靜的寺院。共有167間客房供2人或以上入住，裝修簡約，把寺院的莊嚴感透過黑白設計呈現出來。設有大浴場，設計亦加入了宗教的元素，例如男性浴場內的壁畫像徵「無常」、女性浴場的壁畫像徵「輪迴」，浸浴期間不妨靜心冥想。位於2樓的餐廳僧伽小野 京都浄教寺，其姊妹店僧伽小野 一秀庵曾登上《米芝蓮指南》，在此能品嘗日本米、京野菜、鯛茶、西京燒等美味佳餚。既然住宿寺院內，又怎可缺少佛門的活動，早上設有早課寫經體驗，在寫經後可獲得由住持印蓋的御朱印呢。

三井Garden Hotel京都河原町浄教寺

地址：京都市下京區寺町通四条下る貞安前之町620番

房價：每晚7,660日圓（約HK$567）起