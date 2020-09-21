近日坊間有不少特色的咖啡店登場，最近部分新店更是日頭飲咖啡，晚上搖身一變成酒吧或酒吧餐廳，讓客人有更多選擇，朝早來杯醒神咖啡，晚上和朋友飲番杯酒，同樣提神。

晚上變威士忌吧

太子的「安樂珈琲」，氣氛輕鬆，店內有來自危地馬拉、蘇門搭臘、巴西和哥倫比亞等地的咖啡豆，早前還推出特色的美國Strava Craft Coffee的 CBD-Infused Coffee，配宇治抹茶金磚、芝士蛋糕和戚風蛋糕，抱住悠閒心情可以坐足半日。到了晚上，這裏會變身成威士忌酒吧，在琳琅滿目的酒櫃內，可以找到台灣三國系列、蘇格蘭艾雷島Ardbeg特別版等，客人可揀選心怡的佳釀，偶然還有機會品嘗到店主炮製的威士忌烤烏魚子，酒吧還會不定期舉行分享會，讓威士忌迷互相交流，又有個藉口畀自己飲番杯。

帶寵物歎雞尾酒

天后開設的Superhooman，歡迎客人帶寵物幫襯，店內提供不少輕食和甜點，健康的大啡菇班尼迪克、自家製鮮莓果碗和牛油果吐司，女士無法抗拒的鬆軟小班戟配山楂士多啤梨汁及雪糕、西班牙油條等，除了配咖啡，還有搶眼的特飲。晚上則以Fushion菜式配雞尾酒，和寵物在戶外慢慢歎，都幾寫意。