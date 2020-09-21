星座真係咁大影響？藝人們又信唔信呢？

近日有網民表示自己有收集12星座女友的習慣，本來他打算與天蠍座女友結婚，點知突然發現對方是射手座，故馬上分手，原來一段關係可以因星座而影響那麼深，而藝人們對甚麼星座感情最好、最深呢？

李旻芳：「我本身係獅子座，大家都知獅子座比較有自信、愛面子，所以對我嚟講最夾嘅星座，就係天秤座。我有一位天秤座嘅女仔朋友，我哋由中學識到依家，都有十幾廿年，佢好通情達理，好容易相處，唔會令我尷尬或者難堪，亦同我最有默契。同埋天秤座嘅朋友分析力好強，可能我講一句佢已經明白我講緊咩，所以真係同我好夾。」

黎紀君：「我自己係人馬座，同白羊、獅子座嘅朋友最夾，身邊女仔朋友多啲，佢哋大部分都係呢兩個星座，大家合拍到唔使講都已經知對方諗緊乜，喜好亦好接近，連感情觀亦一樣。」

鄧洢玲：「我係雙子座，自己同風象星座嘅朋友比較夾，大家都係外向啲、做嘢快啲爽啲嘅，同人馬、天秤、天蠍都OK，但我都多朋友係山羊座，其實我咩類型朋友都有。」

張敬仁：「我自己係山羊座，發覺朋友圈來來去去都係雙子、金牛、處女同天蠍座，我唔係特登認識佢哋，但最friend就係佢哋，至於老闆亦試過係雙子同天蠍座，拍到拖嘅好多都係處女座，我唔係特別信呢方面嘅嘢，但真係咁啱喎！咁我又冇星座係死敵嘅，但發現天蠍座可以做到深交，不過過程要經過好長時間磨合。」

黃奕晨：「如果以我雙子座嚟計，我應該係同天秤座最夾，因為我有好多天秤座朋友，公司嘅就有駱振偉、岑樂怡，大家嘅特點互相吸引。雙子座諗嘢好天馬行空，天秤座就好大愛，會包容到雙子座。」