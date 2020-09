《英雄聯盟》聯乘潮牌　穿梭虛實世界

AAPE BY *A BATHING APE®與《LEAGUE OF LEGENDS》攜手合作,將遊戲當中的角色設計理念與現實世界的街頭服裝結合,推出一系列糅合虛實元素的聯名服飾(9月26日上架)。(互聯網)

由遊戲公司Riot Games於2009年推出的線上遊戲《LEAGUE OF LEGENDS》(英雄聯盟),雖然推出已經超過十年,但於電競世界及遊戲迷心目中仍然是相當受歡迎的遊戲作品,去年就連法國時裝品牌LOUIS VUITTON都與它推出限量系列就知此遊戲人氣多年來完全無退減。是次AAPE BY *A BATHING APE®與《LEAGUE OF LEGENDS》攜手合作,將遊戲當中的角色設計理念與現實世界的街頭服裝結合,推出一系列糅合虛實元素的聯名服飾。

《LEAGUE OF LEGENDS》x AAPE BY *A BATHING APE®聯名系列以兩個主題概念組成,設計靈感分別源自True Damage Yasuo Prestige Edition Skin外形及True Damage Yasuo於音樂MV中的DJ裝扮。前者將這款全新的Skin裝扮從虛擬世界轉換至現實生活當中,延續金色與黑色的配襯主調,加入標誌性「Moon Face」圖像推出包括外套、上衣、工裝長褲、腰包及運動鞋的各款單品,將遊戲內True Damage Yasuo Prestige Edition Skin造型裝扮完整「還原」。後者設計則以虛擬樂隊True Damage為主題創作,使用數碼印刷技術將圖案印製於各款上衣及衞衣單品,True Damage的Hip-Hop風格亦透過Oversized的寬鬆剪裁輪廓表現,以貫穿虛實的巧妙設計理念打造出超高話題性的跨界聯名合作。