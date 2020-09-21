為前世情人流男兒眼　呂方愛索囡囡香

56歲歌手呂方憑25年前舊作《朋友別哭》在內地再次爆紅，當踏上人生另一頂峰的成功感，卻遠不及有女萬事足的喜悅，指囡囡不止是「前世情人」，簡直是「今生女神」，個多月人仔的抽心力犀利過所有舊愛，暫時是唯一可令他喊的女人。

結婚、生女「一Talk過」的呂方，接受專訪時，除有愛妻伍惠寶（Rainbow）做司機做接送外，談及囡囡時，其矇豬眼全程變成「腰果眼」，直言極享受「愛的枷鎖」：「以前我鍾意自由自在，依家有下一代責任好大，囡囡未出世前已經好多嘢諗，（有產前抑鬱？）係產前少少混亂同憂慮啫，好似幫個女改名咁，又查書、問姓名學、搵師傅夾八字，會重心考慮『呂晨』。」

呂方不諱言曾怕小朋友嘈及喊，但慶幸囡囡超乖：「除咗肚餓，佢唔係好喊，我叫佢做『呂即停』，因為一食奶就收聲，我好鍾意抱住佢周圍行同索佢肉香味。」雖呂太不准他縱囡囡，但自言一聽到喊聲就心痛，且首次被女搞喊：「我失戀都唔喊，但有次見到個女笑，我又望吓媽媽，同佢終於有個咁可愛嘅BB，啲眼淚喺眼眶度，係感動到喊。」問可考慮為囡囡增添個弟弟？他說：「希望啦，不過啲人話生女好過仔，將來會多個仔。」

屬緊張爸爸的他，已為個多月大的囡囡籌劃未來，定親自送囡囡返學、放學，更幻想囡囡長大拍拖會擔心到玩跟蹤，又計劃移民外地，提供最優質的教學，但絕不做「怪獸家長」狂谷囡囡做尖子：「都要等佢消化到先得，一定要學中文，仲要學識獨立，唔識洗碗唔係光榮嘅事。」

呂方表示囡囡出世後，和太太感情更昇華，以前會為小事嗌交，但現時凡事會磨合：「喺屋企唔係講道理嘅地方，尤其係同女士，依家識四両撥千斤。」又爆太太不是圈中人，所以拍拖前「唔知佢係乜水」：「我拍《新紮師兄》時，佢得幾歲咋。」又自爆30歲時曾想過退休，只是近年又覺得工作可以「Keep」住存在感及保青春才打消念頭。談及本於12月舉行的紅館個唱受疫情影響而取消，他感到無奈，大嘆可惜，會再申請檔期。

場地提供：FAM囍公館