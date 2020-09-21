為囡囡重讀K1　張繼聰自認同老婆有差距

藝人張繼聰現身「繽FUN Live」跟繽FUN主播俞詠文同陳振安直播傾偈，甫開始問到張繼聰於疫情期間有咩搞作？他即發揮笑匠本色，幽默說重讀K1，因為就讀K1的囡囡每日都要網上上堂：「3歲小朋友點識撳電腦？要同佢一齊上堂，又要幫佢拍低啲畫同小勞作上載，嚴格上係主力讀番K1。」又謂在家隔離期間跟小朋友認識更多，關係更好︰「之前花咗好多時間拍戲，Miss咗好多時間，依家可以同小朋友過返啲重要時刻，但個仔中三、個女K1，都要不停轉換教育方法去溝通。」

講到近期推出新歌《David Harleyson》，他自爆本身由出兩首歌變做三首歌，沒有唱片公司做「靠山」變相更自由，希望於年底可以推出第二首新歌。問到可有想過跟老婆謝安琪（Kay）及仔女合唱？張繼聰抵死笑言︰「街坊福利會咁喎，咁要新年先得，齊歡唱嘛！」再講到自己一直抱住自由心態去栽培小朋友，不會迫小朋友做不喜歡的事，他指仔仔對音樂沒有興趣，故他現時嘗試用結他引誘囡囡，於她面前成日彈結他，希望終有日感染到囡囡。

講到Kay，他笑言十幾年前於新人時期曾合作過，然後又趁機會放閃光彈，大讚老婆於現今香港樂壇有一定的地位︰「我好欣賞佢，成日聽好多佢嘅歌，而依家我係一個獨立歌手、自資歌手，即係一把年紀都有音樂夢，會自己會出錢做音樂、搞騷，覺得依家同老婆個距離好遠，希望做好啲先同佢合作。」