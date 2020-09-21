黎美言愛上打拳唔唱歌　鄭珉跳鋼管舞父母抗拒變自豪

由藝人林盛斌及伍詠薇主持的邵氏節目《TIGER'S TALK》本集邀來目前擁有「特殊事業」的前歌手黎美言、鄭丹瑞女兒鄭珉，以及前「最受歡迎女騎師」蔣嘉琦接受訪問。黎美言透露自2015年於節目內參加完拳賽後即時「愛上」這項運動，所以開設相關學校：「留咗喺娛圈咁耐，想走出呢個舒適圈。其實做女團嘅時候都好有壓力，依家可以fly like a bird，最大嘅夢想係好似鄭多燕咁創出一個新品牌。依家我推廣緊泰拳舞，希望特許經營喺世界各地都受歡迎，我真係唔想再唱歌喇。」她即場教授伍詠薇「幾招」，全場起哄。

鄭珉大學時修讀考古學，不過卻愛上瑜伽、鋼管舞及體操，目前以興趣開班授徒，令原本「抗拒」的父母變成為其職業而自豪，她大爆閒時一家人留家拉筋：「爸爸柔軟度都好好。（收入有幾位數字？）總之唔錯，養到自己同畀到家用。（有冇拍拖？見過家長？）我男朋友係洋人，做飛機行業嘅，佢最近學識咗打麻雀，我哋一齊玩囉。」她又叮囑大家不要戴有色眼鏡去看鋼管舞：「訓練好容易瘀晒，如果你能夠着高跟鞋跳，真係好有型，一啲都唔易，容易拗柴。着得咁性感，係因為愈多皮膚貼住鋼管，先做到愈多嘅甫士。」她又坦言從沒考慮靠父蔭：「拍吓玩戲可以，我鍾意低調，同埋自己發揮到就最開心。」

蔣嘉琦則因為受傷而退役，目前做買賣馬匹生意。談到當騎師時先後勝出58場頭馬，她形容背後付出代價不少：「好似長期節食，要控制千幾磅嘅馬匹好容易受傷。（喺最輝煌成績時退出好唔開心？）又冇，既然受傷係事實，都好樂觀，當時相信會搵到同賽馬有關嘅工作。」