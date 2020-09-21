「亞姐」鬧雙胞胎　疑商標被註冊隨時停辦

《2020亞洲小姐競選》於10月31日舉行香港賽區決賽，並於年底舉行總決賽，一如以往，亞姐除了香港賽區外，亦有大中華賽區面試選拔，今年亦增設網上賽區。不過，今日網上就傳出消息，指亞姐競選因違規及涉嫌欺詐而暫停，據知，此說全因大陸方面鬧出雙胞胎事件，事緣一直以來亞姐於內地一間公司合作，但對方於亞視不知情下於大陸註冊商標，而前幾年一直跟這間公司合作，故沒有事故發生，但現時亞視給予製作權給另外一間公司，故出現有關「侵權」問題。

而今屆候選佳麗練樂儀受訪時坦言：「冇聽到呢個消息，（會否擔心賽事受影響？）一切都係等公司通知。」至於第二次參選的馮熙淳聞言後非常愕然，並表示現階段還有進行綵排，正努力備戰︰「個選美比賽到目前為止都仲係繼續緊，其他嘢就唔清楚，一直都係等通知，係被動嘅角色。」前亞姐陳煒受訪時則說：「可能佢賣咗啲經營權畀內地公司，等佢哋辦比賽。大家只好當一個選美，唔好當係以前嘅亞洲小姐。」據知亞姐大中華賽區因涉官司故要暫停舉行，而香港賽區方面則受疫情影響延期。就此事向亞視查詢，但有關方面現階段未有回覆。