慎防楊明被勾！莊思明監場嚇窒34C「翻版湯怡」

無綫小生楊明和拿督千金女友莊思明相戀4年，早達談婚論嫁階段，但有見近期娛圈屢鬧「小三」風波，她為防男友「邪花埋身」，被爆以「貼身監視」、「晒恩愛」及「靠嚇」等招數嚇退「情敵」，最近跟楊明演情侶的34C「翻版湯怡」許芯悅見後坦言驚驚。

楊明早前夥拍曾參演ViuTV節目的許芯悅（Katie）拍新電影，其他演員有女友思明及其家姐莊思敏、曹永廉、黃榕及喬寶寶等。雖楊明和Katie飾演情侶，只有拖手，挨心口及翹手等「親熱戲」，但已觸動思明神經。據知，思明就算沒戲份或收工後仍「強勢登場」，且每當男友和Katie對手戲時，必會離攝錄機約4、5個身位作「近距離監場」，初時以為思明等男友收工，又發現兩人各揸車走人。

另外，又指思明不時帶男友專屬湯水探班，在其他演員前面大晒恩愛，而最後一場煞料場，思明更以「女二」身份教「女一」Katie演戲，睇到人「眼都凸」，有指Katie私下訴苦，指被思明的「正印女友」氣場嚇窒。工作人員又指，有女友「坐鎮」下，楊明成片場「絕緣體」，鮮和莊氐姊妹外的女演員接觸。

昨日Katie受訪時直認被思明嚇親：「佢啲眼神好凌厲，我好驚，嗰排好頭痛又失眠。（思明呷醋？）我冇做過任何嘢，楊明唔係我鍾意嗰類型。」又指由於思明關係，只敢拉喬寶寶齊和楊明合照，而其他女演員亦不敢埋楊明身。至於思明否認做「監場女友」：「全部場口都有我，同埋嗰個女仔唔係女一，唔通同場但見到佢，我就失場咩，真好笑，唔好屈得就屈。」