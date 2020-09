東方日報C1：砌低珍妮花！Zendaya成史上最年輕艾美視后

鑑於新冠肺炎肆虐,首次改為網上頒獎的美國電視劇界盛事《第72屆艾美獎》,締造史上最年輕劇情組艾美視后,現年24歲的「蜘蛛女」Zendaya憑《毒癮女孩》(Euphoria)擊敗艾美老手、51歲的珍妮花安妮絲頓(Jennifer Aniston)捧走獎座,Zendaya興奮喪笑,珍妮花當場「玩火」!

美國電視圈最高榮譽的《第72屆艾美獎》昨日在洛杉磯舉行,由於新冠肺炎疫情仍未受控,大會採取網上頒獎形式,而負責轉播的電視台更出動超過100台攝錄機,到入圍者的所在地準備,即時拍下得獎者獲獎的一刻。

劇情組視后及視帝向來是每年艾美獎的最大焦點,當中曾七度入圍、2002年憑《老友記》(Friends)穩坐喜劇組視后的畢彼特(Brad Pitt)前妻珍妮花安妮絲頓,今次擺脫喜劇形象、憑《晨早直播室》(The Morning Show》挑戰戲劇組視后,出席艾美獎前,她更網晒在家中穿上睡衣敷面膜飲香檳的照片,一副志在必得的姿態,不料飲恨收場!

與前夫畢彼特齊捧蛋

憑漫威超級英雄片《蜘蛛俠》(Spider-Man)系列走紅的24歲美國女星Zendaya,在《毒癮女孩》飾演吸毒青年,當中有不少大膽裸露鏡頭,憑此劇首獲提名的她一舉擊敗珍妮花、Olivia Colman及上屆視后吳珊卓(Sandra Oh)等,成為史上最年輕劇情組艾美視后,難怪抱住獎座不放,興奮喪笑,她表示雖然劇中的年輕人不是好榜樣:「我只想說,年輕人仍然有希望!」童星出身的Zendaya歌影兩棲發展,更憑歌舞片《大娛樂家》(The Greatest Showman)及《蜘》片躋身荷里活一線女星之列,而她與「蜘蛛俠」Tom Holland戲假情真更成為全城話題,惟分手收場。

老貓燒鬚,失落視后的珍妮花「玩火」!原來她不單以入圍者身份參與艾美獎,更是喜劇組視后的頒獎嘉賓,跟主持Jimmy Kimmel頒獎時大搞氣氛,揭曉賽果前,Jimmy以衞生為由,竟向賽果信封狂噴消毒噴霧,並扔去火桶,珍妮花即出動滅火筒撲火再宣讀賽果,由《富家窮路》(Schitt's Creek)女星Catherine O'Hara獲獎。《富家窮路》除獲最佳喜劇外,加拿大影星Daniel Levy更憑此劇一人捧走最佳男配角、編劇與導演3獎。失獎的珍妮花「有幸」獲前夫「支持」,因畢彼特也憑《Saturday Night Live》獲提名喜劇組傑出客串演員,但敗在笑匠Eddie Murphy(愛迪梅菲)手上,這對過氣夫妻齊齊捧蛋!

麥克韋化奴奪視帝

劇情組視帝由美國男星Jeremy Strong憑《繼承之戰》(Succession)獲得,而「變形俠醫」麥克韋化奴(Mark Ruffalo),其一人分飾兩角的HBO劇集《他是我兄弟》(I Know This Much Is True)勇奪迷你劇/電視電影組最佳男主角,他說會與妻子一同慶祝。

