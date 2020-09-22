東方日報C1：砌低珍妮花！Zendaya成史上最年輕艾美視后

鑑於新冠肺炎肆虐，首次改為網上頒獎的美國電視劇界盛事《第72屆艾美獎》，締造史上最年輕劇情組艾美視后，現年24歲的「蜘蛛女」Zendaya憑《毒癮女孩》（Euphoria）擊敗艾美老手、51歲的珍妮花安妮絲頓（Jennifer Aniston）捧走獎座，Zendaya興奮喪笑，珍妮花當場「玩火」！

美國電視圈最高榮譽的《第72屆艾美獎》昨日在洛杉磯舉行，由於新冠肺炎疫情仍未受控，大會採取網上頒獎形式，而負責轉播的電視台更出動超過100台攝錄機，到入圍者的所在地準備，即時拍下得獎者獲獎的一刻。

劇情組視后及視帝向來是每年艾美獎的最大焦點，當中曾七度入圍、2002年憑《老友記》（Friends）穩坐喜劇組視后的畢彼特（Brad Pitt）前妻珍妮花安妮絲頓，今次擺脫喜劇形象、憑《晨早直播室》（The Morning Show》挑戰戲劇組視后，出席艾美獎前，她更網晒在家中穿上睡衣敷面膜飲香檳的照片，一副志在必得的姿態，不料飲恨收場！

與前夫畢彼特齊捧蛋

憑漫威超級英雄片《蜘蛛俠》（Spider-Man）系列走紅的24歲美國女星Zendaya，在《毒癮女孩》飾演吸毒青年，當中有不少大膽裸露鏡頭，憑此劇首獲提名的她一舉擊敗珍妮花、Olivia Colman及上屆視后吳珊卓（Sandra Oh）等，成為史上最年輕劇情組艾美視后，難怪抱住獎座不放，興奮喪笑，她表示雖然劇中的年輕人不是好榜樣：「我只想說，年輕人仍然有希望！」童星出身的Zendaya歌影兩棲發展，更憑歌舞片《大娛樂家》（The Greatest Showman）及《蜘》片躋身荷里活一線女星之列，而她與「蜘蛛俠」Tom Holland戲假情真更成為全城話題，惟分手收場。

老貓燒鬚，失落視后的珍妮花「玩火」！原來她不單以入圍者身份參與艾美獎，更是喜劇組視后的頒獎嘉賓，跟主持Jimmy Kimmel頒獎時大搞氣氛，揭曉賽果前，Jimmy以衞生為由，竟向賽果信封狂噴消毒噴霧，並扔去火桶，珍妮花即出動滅火筒撲火再宣讀賽果，由《富家窮路》（Schitt's Creek）女星Catherine O'Hara獲獎。《富家窮路》除獲最佳喜劇外，加拿大影星Daniel Levy更憑此劇一人捧走最佳男配角、編劇與導演3獎。失獎的珍妮花「有幸」獲前夫「支持」，因畢彼特也憑《Saturday Night Live》獲提名喜劇組傑出客串演員，但敗在笑匠Eddie Murphy（愛迪梅菲）手上，這對過氣夫妻齊齊捧蛋！

麥克韋化奴奪視帝

劇情組視帝由美國男星Jeremy Strong憑《繼承之戰》（Succession）獲得，而「變形俠醫」麥克韋化奴（Mark Ruffalo），其一人分飾兩角的HBO劇集《他是我兄弟》（I Know This Much Is True）勇奪迷你劇/電視電影組最佳男主角，他說會與妻子一同慶祝。

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