生肖指數　是日吉星：雞

鼠：↑ 不期而遇的人是你貴人，特別是在午膳時相遇的，記得索取名片和電話。

牛：→ 可能會被別人牽着鼻子走，若你不懂得拒絕別人，就要背負一個大包袱。

虎：→ 感情上甚為困擾，這亦是你凡事不肯表態所致。要努力改善這個缺點。

兔：↓ 睡前不斷想着白天所發生的事情，怎可睡得安穩呢？不要再胡思亂想。

龍：↓ 請不要把工作上的不如意別發洩在家人身上，他們會替你擔心及難過。

蛇：→ 雖然會有晉升之機會，但因晉升而引起的是非，將接踵而來，要多預備。

馬：→ 愛情出現小問題，宜多加留神，否則小事變成大事，最後導致人財兩失。

羊：→ 對工作變得特別投入，但過去懶散，要多加努力地改變，才能有好成績。

猴：↑ 多參加公益和服務工作，會帶來意想不到的好運。宜穿灰色衣物助運勢。

雞：★ 請保持頭腦清醒和靈敏，有創造力的新機會今天可能在工作上展開的。

狗：↓ 是日沖煞，財運方面十分差勁，無論怎樣節制都會出現嚴重散財的現象。

豬：→ 如感到不適，快點去看醫生，別把病情一拖再拖，令不嚴重的病情惡化。

★：吉星

↑：升

→：平

↓ ：跌