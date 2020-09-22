鍾煒喬鹹濕醫生大戰學生妹　周嘉洛：拍嗰陣好享受

無綫娛樂新聞台主持鍾煒喬（Matt），近日三度踩過界客串處境劇《愛．回家之開心速遞》，今次更有大膽演出！劇中飾演駐校鹹濕醫生嘅佢，先後非禮咗幾個女同學，最後仲要「打大老」，一手揸落男扮女裝嘅「金城安」（周嘉洛）個Pat Pat度，甚有戲劇效果！

Matt受訪嗰陣笑言當初一接到角色受寵若驚，因為相當大挑戰︰「仲以為係普通醫生講兩句就完，點知……原來係一個鹹濕醫生，仲要幾重戲份，不過自己都唔會太尷尬，反而話畀我聽嗰個助導就好尷尬，但我覺得呢啲角色先有得發揮，個樣要盡量猥瑣啲，為咗凸出個角色，仲專登戴眼鏡。其實主要都係摸安仔（周嘉洛），佢個男扮女裝造型都幾靚㗎，同埋估唔到佢個Pat Pat都幾彈手，哈哈！（拍咗幾多個Take？）我都唔記得摸咗幾多吓，但係我有證據證明佢係好戲之人，我哋拍完仲留低影相。」

至於「處女下海」嘅周嘉洛就感覺新奇又有趣︰「始終初體驗都係充滿新鮮感！睇番自己嘅表現，雖然唔太出色，但因為係新嘗試，所以拍嗰陣係享受嘅！」鍾意女兒身造型？嘉洛大叫接受唔到︰「我實在太Man嘅！但作為演員，如果劇情合理之下要我再演繹都係冇問題嘅。（被Matt非禮好尷尬？）感受到佢嘅純熟，個人嚟講唔太享受，但基於佢好專業，所以拍攝上係完全冇問題。」

問現實中可有曾經被非禮？她說：「自己冇呢方面嘅遭遇，同時亦覺得呢一集嘅題材好好，因為自己一時嘅『享受』就對他人留低一世嘅傷害、陰影，影響受害者對其他人嘅信任，實在係好自私同殘忍嘅行為，不論係女性或者男性，都應該被尊重！」