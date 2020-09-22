白羊：人緣、桃花及財運較旺，單身朋友多曝光，助招引戀愛良機。開支較大宜多節約。

金牛：桃花運較佳，但情緒及家庭運略為不穩，多注意言詞，親子及感情關係將更融洽。

雙子：精神、辭令及思考力或較不穩，但人緣及桃花運較佳，家人、伴侶將較能體諒。

巨蟹：正財運較佳，求職、轉職、謀事等宜積極行事。但社交開支較大，多節約為明智。

獅子：事業運略為不穩，求職、轉職及謀事等重大公事，靈活處事多作後防，助增勝算。

處女：鬥志較盛，但人緣運一般，出勤、出幹、海外項目等，遇有人事不協宜多予耐性。

天秤：社交及戀愛運回升不少，但人事問題和變動或會較頻，多包容多協調，有助過度。

天蠍：事業運稍佳，求職、轉職或謀事等，即使遇有阻力，保持樂觀積極，將有助成事。

人馬：體能不穩，出門、公幹、出勤等壓力較大，宜注意飲食爭取休息，避免熬夜過勞。

山羊：情緒及家庭運稍遜，夫妻關係卻具改善空間，保持正面多溝通，將能增進了解。

水瓶：戀愛運略為不穩，情緒及家庭運稍遜，已婚及同居朋友，處理家事等宜多予耐性。

雙魚：工作運較佳，但體能稍遜，集中力或較不穩，宜多注意溝通、傳訊及文書等工序。