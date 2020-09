2019年11月意外離世的台星高以翔,今日是其36歲冥壽,他的生前女友Bella在社交網上載多張昔日甜蜜合照,道盡思念之情。Bella分享了多張照片,當中有有不少兩人錫錫畫面,幸福滿瀉,她留言表示:「Happy Birthday to the brightest star in my universe.(生日快樂,我宇宙裏最閃亮的星星。)」

另外,Bella又分享以往為高以翔慶祝的照片及片段,透露每年她會親自設計帽子送給對方。如果高以翔生日時兩人分隔兩地,她都會特別訂製蛋糕送到男友身邊,又留言:「謝謝你愛我,寵我,包容我,保護我,讓我鬧你、逗你,一點不用擔心我,我有踏實的過日子,我有開心,所謂的開心是真的打開我的心在生活!」最後Bella上載一張黑白合照,表示:「我們夢中見,生日快樂寶貝。」