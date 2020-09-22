全新三文治熱狗輕食店

餐蛋治、腿蛋治、芝牛治，又或加香腸、茄汁和芥末的熱狗，都是趕時間醫肚的恩物，不過坊間最近開的三文治或熱狗專門店，用料高級，配搭又富創意，最重要是分量十足，作午餐或晚飯都夠填肚。

經典與頑皮熱狗

荔枝角開設的Line Up Hotdog，選用多汁的美國豬肉腸，配本地工廠製作的麵包，再加上不同的配料來製作，店內的熱狗分為經典和頑皮兩大類。經典類有車仔熱狗、南美肉醬、三重芝士等。頑皮熱狗就有避風塘、墨西哥式牛油果番茄、德國式酸椰菜等，最搞笑還有吞拿魚腩蓉竹油果醬狗及椰菜花熱情松露狗兩款「無腸」熱狗。客人亦可按個人喜好為熱狗「加料」，自己創作一款獨一無二的美食。除此之外，還有不同口味選擇的搖搖薯條和去膩的冷泡烏龍茶等。由9月23日至10月28日，逢星期三會有指定熱狗半價優惠，大家密切留意。

南美風三文治

中環開設的南美風小館Smoke & Barrels，供應多款特色三文治，招牌香辣牛腩包選用經自家煙熏18小時以上的美國Prime牛腩，配芥末醬和香烤牛油麵包，辛香過癮。雞肉牛油果荷蘭高達芝三文治，層次豐富而有芝香。煙三文魚忌廉芝士牛角酥，外脆內軟。另外還有各款凍肉和煙熏肉，如煙熏雞肉及香腸、煙熏火雞及牛腩等。店內有4款自家製醬汁，大家可按個人喜好加添，亦可以買瓶裝醬汁和煙熏肉回家，自製美味三文治。