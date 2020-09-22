為《愛回家》忍痛苦練芭蕾舞　趙希洛腳趾又紅又腫

藝人趙希洛（Candice）早前加入處境劇《愛．回家之開心速遞》飾演龔燁（張景淳飾）的舊愛，近日在劇中與「IT狗」Ivan（鄧永健飾）湊成一對，這對愛回家新CP大受網民歡迎。趙希洛早前就為愛回家拍攝跳芭蕾舞戲份，昨晚她於社交網上載幕後花絮，並自爆特意為這場戲學跳Ballet，更騷出拍攝後的雙腳紅腫照。

Candice寫道：「I have full respect for all Ballerinas. You are all Amazing. To look so Graceful & Elegant, while the body's entire weight is placed on the toes. My First attempt at Ballet & all I can say is Ouch. We will never understand another person unless we have been in their shoes. Love more judge less.（我非常尊敬所有芭蕾舞演員，你們都很厲害。當全身重量集中在腳趾上，但同時要睇落優雅，我第一次嘗試這樣做時，我痛到只能叫一聲『哎呀』。我們沒有置身別人的處境中，是永遠不會明白對方的，所以給予多點愛，少點批評吧。）」一眾圈中好友黃智雯、李施嬅、王君馨、蔣家旻等大讚她專業。